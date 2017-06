Eestit peab vaenulikuks 16 protsenti Venemaa elanikest

Keskus palus vastajatel nimetada viis riiki, kes on Venemaa suhtes kõige ebasõbralikumad ja vaenulikumad.

Edetabeli eesotsas on jätkuvalt Ameerika Ühendriigid ja Ukraina, keda pidas Venemaale vaenulikuks vastavalt 69 ja 50 protsenti vastanutest. Need kaks riiki on olnud vaenulike riikide edetabeli tipus 2014. aastast (Krimmi annekteerimine).

Kolmandal kohal järgnevad Saksamaa, Läti ja Leedu, keda peab Venemaale vaenulikuks võrdselt 24 protsenti küsitlusele vastanutest. 2016. aastaga võrreldes on kasvanud nende vastajate hulk, kes näevad Saksamaad Venemaa vaenulikuna. Läti-Leedu tase on püsinud statistilise vea piires.

Eestit „edestab“ kuuendal kohal Poola, keda peab Venemaale vaenulikuks 21 protsenti vastanutest.

Eestit peab Venemaa suhtes vaenulikuks riigiks 16 protsenti, mis on sama tase aasta varasemaga. Korra on Eesti seda „edetabelit“ ka juhtinud, kui 2007. aastal tõusis pronksiöö järgselt näitaja 60 protsendile.

Möödunud aastaga võrreldes on suurim muutus toimunud Türgiga. Kui mullu pidas Türgit Venemaa vaenulikuks 29 protsenti (2015. aasta lõpus tulistas Türgi alla Venemaa sõjalennuki), siis tänavu vaid kaheksa protsenti vastanutest.

Aasta-aastalt on langenud ka nende Venemaa elanike hulk, kes peavad Gruusiat vaenulikuks. Näiteks 2009. aastal (aasta pärast Gruusia sõda) oli Gruusia Venemaa elanike jaoks kõige vaenulikum riik üldse (nii arvas tollal 62 protsenti), siis nüüd on see näitaja vaid üheksa protsenti.

Samas uuringus küsiti ka, kes on Venemaa suhtes kõige sõbralikumad riigid.

Selle edetabeli esikolmiku moodustasid Valgevene (46 protsenti), Hiina (39 protsenti) ja Kasahstan (34 protsenti), kes on selle edetabeli esikolmikus olnud alates 2006. aastast, mil Levada Keskus uuringut igal aastal läbi on viinud.

Eestit, nagu ka Lätit ja Leedut mainis Venemaa suhtes sõbraliku riigina alla ühe protsendi küsitlusele vastanutest.

Levada Keskus küsitles 19.-22. maini 1600 vähemalt 18-aastast Venemaa elanikku üle kogu riigi. Levada Keskust võib pidada ainsaks sõltumatuks avaliku arvamuse uuringufirmaks Venemaal.