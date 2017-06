TV3 promotud posijate festivali korraldamise taga on kanali reporter

TV3 on lisaks telekanali pidamisele asunud tegelema ka piletimüügi ja festivalikorraldamisega. Nimelt müüb telekanal oma asutatud keskkonnas Ticket3 pileteid "spirituaalse elulaadi festivalile", mille korraldajateks on märgitud Kolmanda Silma Festival OÜ ja TV3. Äriregistri andmetel on Kolmanda Silma Festival OÜ ainus juhatuse liige TV3 uudistereporter Sven Soiver ning ettevõte on registreeritud TV3-ga samale aadressile Peterburi tee 81. Telekanal on ka oma uudistesaates oktoobris toimuvale festivalile promo teinud.

Piletimüügikeskkonnas tutvustatakse üritust nii: "Esmakordselt toimuv astroloogia, müstika ja spirituaalse elulaadi festival toob külastajateni ettekanded Eesti tuntuimatelt astroloogidelt, sensitiividelt ning tavaarusaamade taha vaatavatelt õpetajatelt. Terve päeva jooksul toimuvad presentatsioonid, töötoad, showd, seminarid ja privaatsed kohtumised selgeltnägijate, sensitiivide, ravitsejate ja parapsühholoogidega."

Sven Soiveri sõnul tekkis idee festival korraldada TV3 endal ning ta oli meeldivalt üllatunud, kui telekanal ettepaneku festivali korraldamine enda õlule võtta talle tegi.

Nõnda kujuneski nii, et Soiver asutas aprillis oma tööandja ettepanekul äriettevõtte, mille ainsaks juhatuse liikmeks ta sai ning korraldab oktoobrikuus toimuvat sensitiivide, astroloogide ja teiste ebateaduste esindajate üritust, mille piletihinnad algavad 25 eurost ning promob seda üritust ka TV3 uudistes.

"Mõte tuli TV3-lt, aga miks mõte tekkis, seda ma ei oska kommenteerida. Mulle pakuti selle asjaajamisega tegelemist, nii et ju siis on märgatud minu organisaatorivõimeid," kommenteeris Soiver ERR.ee-le.

Hõbemägi: see ei ole eetiline

Ajakirjanik ja Tallinna Ülikooli ajakirjandusõppejõud Priit Hõbemägi peab TV3 tegevust ajakirjanduseetikaga selgelt vastuolus olevaks.

"Loomulikult ei ole see tegevus eetiline ja on vastuolus ajakirjanduse sõltumatuse nõudega reklaamiandjatest ja ajakirjanike isiklikest poliitilistest ja majanduslikest huvidest. Nii ei tohiks see Eesti telekanalis olla," ütleb ta.

Sven Soiver ise eetilist konflikti oma firma korraldatava ürituse reklaamimises oma tööandja kanalis ei näe. "Minu jaoks on see töö. See firma on asjade selguse ja lihtsuse mõttes lihtsalt," ütleb Soiver.