Uuring: Briti konservatiividel jääb parlamendienamusest puudu 21 kohta

Uuringufirma YouGov arvamusküsitluse kohaselt on peaminister Theresa May juhitud konservatiivid saamas Briti parlamendivalimistel alamkojas 305 kohta ehk 21 kohta vähem parlamendienamuseks vajalikust 326 kohast.

Hetkel, mil May ennetähtaegsed valimised aprillis välja kuulutas, oli konservatiividel alamkojas 330 kohta, vahendas Reuters.

Laupäevane YouGovi uuring prognoosis konservatiividel 308 kohta alamkojas.

Peamine opositsioonierakond ehk leiboristid saaksid esmaspäevase YouGovi uuringu kohaselt 268 saadikukohta, laupäeval prognoositi neile 261 kohta.

Uuringufirma ICM arvamusküsitlus aga näitab, et konservatiivide edumaa leiboristide ees on vähenenud 11 protsendipunktile. ICM-i uuringud on teistest analoogilistest uuringutest erinevalt näidanud konservatiivide edumaad suuremana, kuid nädala aja jooksul on ka neil konservatiivide toetus ühe protsendipunkti võrra kukkunud.

Arvamusküsitluse kohaselt toetab konservatiive 45 protsenti valijatest, leiboristide toetus on aga 34 protsendi juures.

Peaminister May kuulutas aprillis ennetähtaegsed valimised välja eesmärgiga saada peagi Euroopa Liiduga peetavateks Brexiti-kõnelusteks tugevam mandaat ja kindlam parlamendienamus. Esialgu prognoositi konservatiividele ülekaalukat võitu, kuid erakonna edumaa on sellest ajast saadik järjekindlalt vähenenud ning see on hakanud mõjuma halvasti juba naelsterlingi kursile.

Bloomberg aga analüüsis eelmisel nädalal juhtivate Briti uuringufirmade arvamusküsitlusi ja jõudis järeldusele, et hoolimata viimasel ajal langema hakanud toetusnumbritest õnnestub peaminister Theresa May juhitud konservatiividel järgmise nädala valimistel enda parlamendienamust suurendada. See veendumus tuleneb osaliselt ka Briti valimissüsteemist, kus valimisringkonnas võidab kõige suurema tulemuse, mitte aga absoluutse enamuse, saanud kandidaat ja mis seega võimaldab erakonnal saada parlamendis suure enamuse ka siis, kui üleriigiliselt on edumaa peamise rivaali ees üsna väike.

Briti parlamendivalimised toimuvad käesoleval nädalal, 8. juunil.