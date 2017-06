Välisminister: Saksamaal ei jää muud üle, kui sõdurid Incirlikist ära tuua

"Türgi on teinud selgeks, et sisepoliitilistel põhjustel ei saa nad lubada kõigi rahvasaadikute visiiti," vahendas Reuters Gabrieli sõnu pärast seda, kui viimane oli Ankaras kohtunud oma Türgi kolleegi Mevlüt Cavusogluga.

Saksa välisminister rõhutas, et kuna kõik Bundeswehri välismissioonid kiidab heaks parlament, peab ka kõigil saadikutel olema võimalus kohapeal asjaoludega tutvumas käia.

"Türgi peab saama aru, et sellises olukorras oleme me sunnitud Saksa sõdurid Incirlikist välja viima. Sellises olukorras nõuab Bundestag valitsuselt, et Incirlikis teenivatele Saksa sõduritele leitaks teine koht," selgitas Gabriel.

NATO liitlastest Türgi ja Saksamaa suhted on viimasel ajal üha halvemas seisus, eriti teravaks läks retoorika seoses Türgi põhiseadusreferendumiga. mille raames soovisid president Recep Tayyip Erdogani toetavad poliitikud korraldada Saksamaal elavatele türklastele kihutuskoosolekuid. Mitmel pool aga jäid need kohalike võimude vastuseisu tõttu ära.

USA juhitud ISIS-e vastase koalitsiooni raames teenib Incirliku baasis umbes 250 Saksa sõdurit ning Saksa rahvasaadikud on korduvalt soovinud sinna visiidile tulla. Türgi on aga andnud erinevatel põhjustel mõista, et see ei olevat võimalik.

Ankara on süüdistanud Berliini väidetavatele riigipöörajatele ja kurdidest terroristidele varjupaiga andmises ja ajakirjanike kasutamises spioonidena. Samuti on Saksamaale antud mõista, et enne tuleb vähendada Türgi aadressil tehtavat kriitikat ning parandada nö suhtumist.

Allikate teatel jättis Türgi peaminister Binali Yildirim ära oma kohtumise Saksa välisministriga. Põhjenduseks toodi peaministri tihe ajakava.