Euroopa liidrid lootsid, et Trump kasutaks oma kõnet, et selgel sõnal kinnitada USA pühendumist NATO aluslepingu artiklile 5, mis sätestab, et rünnak ühele NATO riigile tähendab rünnakut kõigile NATO riikidele. Avalikkusele teadmata on aga asjaolu, et selle kinnituse puudumine üllatas ka Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu (NSC), vahendas Politico.

Nii rahvusliku julgeoleku nõunik H. R. McMaster, kaitseminister James Mattis kui ka riigisekretär Rex Tillerson pooldasid seda, et Trump kinnitaks USA pühendumist kollektiivsele kaitsele. Nad töötasid visiidieelsetel nädalatel selle nimel, et presidendi kõnes see kinnitus sisalduks, ja olid kindlad, et nii ka on, rääkis viis teemat tundvat allikat.

Valge Maja abi rääkis isegi veel päev enne kõnet New York Timesile, et see lause on kõnes kahtlamata sees.

Alles päev hiljem, 25. mail, mil Trump võttis Brüsselis NATO uue peakorteri avatseremoonial sõna, mõistsid julgeolekunõukogu liikmed, et nende boss oli teinud otsuse, millel on suured tagajärjed, ilma et oleks nendega nõu pidanud või neid isegi teavitanud.

Olemas oli täielikult koordineeritud teine kõne, mille kallal kõik olid töötanud, kuid seda president ette ei kandnud, rääkis Valge Maja kõrge allikas.

Veel üks allikas kinnitas, et kellelgi polnud muudatustest aimugi ning see selgus alles kõne käigus.

Ühe versiooni kohaselt kustutas president need read ise, lähtuvalt oma skeptilisusest NATO suunal. Teise versiooni kohaselt olid otsuse taga Trumpi peastrateeg Steve Bannon ja poliitikanõunik Stephen Miller.

Igal juhul näitab see episood Politico hinnangul, et Trumpi administratsioon on märkimisväärselt lõhestunud - president varjab tähtsat teavet riigi juhtivate rahvusliku julgeoleku esindajate eest.