Corbyni arvates peaks May tagasi astuma

Opositsiooniliider Jeremy Corbyn ütles, et peaminister Theresa May peaks politseikärbete tõttu ametist tagasi astuma.

Tööpartei juhi sõnul peaks May astuma tagasi, kuna on kärpinud politsei rahastamist, vahendas Politico.

Samuti vähendati ajal, mil May oli siseminister, politseinike arvu.

Corbynilt küsiti, kas ta toetab üleskutseid May tagasiastumiseks. "Igatahes toetan," vastas ta.

"Selliseid üleskutseid on teinud paljud väga vastutustundlikud inimesed, kes on väga mures, et ta oli siseminister kogu selle aja, juhatas neid kärpeid politseis, ja nüüd me ütleme, et meil on probleem. Jah, meil on probleem - me poleks kunagi pidanud politseinike arvu kärpima," ütles Corbyn.

Sel nädalal toimuvad Suurbritannias valimised ning need võivad olla Corbyni hinnangul parim võimalus May ametist lahkumiseks.

May oli aastatel 2010 kuni 2016 siseminister ning on sattunud pärast laupäeval Londonis toimunud terrorirünnakut kriitika alla politseivaldkonna kärbete tõttu.

"Me oleme kaitsnud terrorismivastase politseitöö eelarveid, me oleme võimaldanud rahastust politseinike arvu suurendamiseks ning alates 2015. aastast me oleme kaitsnud kogu politseivaldkonna eelarveid," rääkis May kampaaniaüritusel Guardianile.

Vaid kaheksa minutit pärast sündmuskohale London Bridge'ile saabumist laupäeva õhtul, lasi politsei kõik kolm ründajat maha. Terroristide rünnakus sai surma seitse ja vigastada 48 inimest.

Londoni politseiülem Cressida Dick hoiatas esmaspäeval, et politsei huviorbiidis on umbes 23 000 inimest, nende hulgas käib 500 aktiivset uurimist.