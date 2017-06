Floridas leidis aset massitulistamine, võimud teatasid mitmest hukkunust

Florida osariigis Orange'i maakonnas leidis esmaspäeval ühes töökohas aset massitulistamine ning võimude kinnitusel on juhtumi käigus mitu inimest surma saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud on alles selgitamisel.

Kohaliku šerifi büroo teatas Twitteris, et sündmuskoht on kontrolli alla saadud ja et olukord on stabiilne, vahendas Reuters.

Juhtum leidis aset Forsyth Roadi tööstuspiirkonnas.

Uudist täiendatakse!

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017