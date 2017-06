Floridas sai tulistamises surma kuus inimest.

Kohaliku šerifi büroo teatas Twitteris, et sündmuskoht on kontrolli alla saadud ja et olukord on stabiilne, vahendas Reuters.

Florida politsei kinnitas, et tulistaja lasi maha viis inimest ja võttis seejärel endalt elu.

Politsei andmetel oli juhtum seotud ilmselt töökohaga seotud vaidlustega. Tulistamine toimus ettevõttes, mis valmistab vagunelamutele varikatuseid ning 54-aastane ründaja oli sealse kaupluse endine töötaja, kes aprillis vallandati. Kõik ohvrid on sama firma töötajad.

Väidetavalt ründas mees üht töökaaslast ka 2014. aastal, kuid siis süüdistusi ei esitatud.

Politsei andmetel ei ole kahtlusalune seotud ühegi terroriorganisatsiooniga.

Florida kuberner Rick Scott nimetas juhtunut "arutuks vägivallaaktiks". "Viimase aasta jooksul on Orlando kogukond pandud proovile nii nagu ei kunagi varem," ütles ta.

Juhtum leidis aset Orlando linnas Forsyth Roadi tööstuspiirkonnas.

Eelmise aasta juunis toimus Orlandos geiööklubis Pulse tulistamine, kus kurjategija Omar Mateen tappis 49 inimest. Vigastada said kümned inimesed. Politsei lasi ründaja maha.

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017