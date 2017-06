Arutelu pensioni väljamaksete paindlikkuse suurendamise üle jätkub sügisel

Riigikogu rahanduskomisjon arutas esmaspäeval teist pensionisammast puudutava seaduseelnõu muudatusettepanekut, mis on huvigrupid ja poliitikud kahte leeri jaganud. Muudatus võimaldaks neil inimestel, kes on kogunud teise pensionisambasse rohkem kui 35 000 eurot, ülejäänud raha senisest oluliselt vabamalt kätte saada.

Rahandusministeerium valmistas mitu aastat ette seaduseelnõu, mille eesmärk oli muuta teise samba pensionimaksed paindlikumaks. Suurima muudatusena nägi eelnõu ette seda, et kui teise sambasse on kogutud rohkem kui 35 000 eurot, saab tulevane pensionär garanteeritud intressimääraga pensionilepingu kõrval valida ka investeerimisriskiga pensionifondi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärast eelnõu esimest lugemist riigikogus teatas rahandusministeerium muudatusettepanekust, mis tuli ühele huvigrupile, Eesti kindlustusseltside liidule halva üllatusena. Muudatuse järgi saaksid need inimesed, kellel on pensionile minnes kogunenud üle 35 000 euro, seda raha vabamalt kasutada. Seejuures on esimesed 35 000 mõeldud ikkagi igakuistele pensioni väljamaksetele.

"Eesmärk on ju see, et inimesel oleks halvimateks juhtudeks tagatud eluaegne pension ja seda tagab esimene ja teine sammas koos. Pärast seda, kui ta on teatud summa kätte saanud - nimetame seda näiteks toimetulekupensioniks -, on inimene üsna vaba ise otsustama, kuidas ta seda raha kasutab," selgitas pensioniühistu Tuleva asutajaliige Tõnu Pekk.

Muudatusettepanku taga ongi just Tuleva, mille juht Tõnu Pekk ütleb, et inimesed ei usalda tänast pensionisüsteemi ning säästavad sellest tulenevalt pensionipõlveks liiga vähe. Suurem vabadus otsustada kogutud raha üle võiks tema sõnul seda muuta.

"Just sellisel viisil, et võtad osaliste maksetena välja, kui tahad, pärandad. Sa ei pea seda just selliseks eluaegseks lepinguks tegema," ütles Pekk.

Kindlustusseltside liit ei ole sellise muudatusega nõus, eelkõige sellepärast, et see tehti n-ö üleöö.

"Selle muudatusettepanekuga oleks ära kaotatud osaliselt pensioni eluaegsuse põhimõte. Meie meelest on üsna elementaarne, et inimene saab pensioni oma elupäevade lõpuni ja kui ühel hetkel tuleb välja, et tema pension saab otsa, aga tema elab edasi, siis eelnõu jättis sellele küsimusele vastamata," rääkis liidu juhatuse esimees Mart Jesse.

Vastates küsimusele, kas kindlustusfondid lihtsalt kardavad, et nende kasum jääb väiksemaks, ütles Jesse, et teise pensionisamba pealt teenib kindlustussektor praegu kahjumit, mitte kasumit.

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas selle konkreetse muudatusettepaneku arutelu jätkata sügisel, kui on valminud põhjalikumad analüüsid.

Rahandusministeerimi esialgne eelnõu, mis võimaldaks ka investeerimisriskiga pensionilepinguid, läheb aga ilma vaidlusi tekitanud muudatusettepanekuta teisele lugemisele järgmisel nädalal.