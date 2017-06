Teisipäev ja kolmapäev on päikeselised, neljapäeval läheb taas vihmaseks

Eeloleval ööl sajupilved eemalduvad ja taevas selgineb, kohati tekib udu. Puhub edelatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on õhukese kõrge pilvekihiga ja sajuta. Puhub edelatuul 3 kuni 5, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval tekib mõnel pool pilverünki, aga ilm on peamiselt sajuta. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on 20 kraadi ümber, meretuulele avatud rannikul alla 15.

Õhtul on pilvi vähe, ilm on kuiv ja rahulik. Õhusooja on 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäev tuleb mandril ilusa ilmaga - öö on selge taevaga ja temperatuur paar-kolm kraadi alla 10, päev näitab päikest ja sooja üle 20 kraadi. Saartel on ilmailu lõunani, siis tõmbub taevas pilve ja õhtu poole jõuab kohale vihm.

Neljapäeval nihkub madalrõhuvöönd aegamööda Peipsi poole ja jagab vihmahooge. Öö on 10 kraadi ümber, päeval on sooja 18 kraadi.

Reede öö on selgem ja jahedam, päev on hoovihmadega. Sooja on 17-18 kraadi ümber.

Laupäeva öö on sajuta, päevaks läheneb aga paksem pilvemass.