USA president kritiseeris veelkord Londoni linnapead

Trumpi sõnul on Londoni rünnakud tõendiks, et julgeolekumeetmeid on vaja tõhustada ka Ühendriikides ja jõustada aega viitmata reisikeeld, mille kohus on külmutanud.

"Me peame lõpetama selle poliitkorrektsuse ja tagama meie inimeste julgeoleku. Kui me seda ei tee, siis lähevad asjad aina hullemaks," hoiatas Trump ühes postituses.

"Vähemalt seitse surnut ja 48 haavatut ja Londoni linnapea ütleb, et pole põhjust muretsemiseks!" kirjutas president teises postituses.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Khan on öelnud, et londonlastel pole põhjust muretsemiseks ja London on endiselt üks turvalisemaid pealinnu maailmas.

Khani ametkond teatas alguses, et neil on liiga kiire aeg, et vastata Trumpi kirjutistele, kuid hiljem linnapea siiski võttis sõna kommenteerides Trumpi sõnavõtte rahvusringhäälingus BBC.

"Mõned inimesed elavad vihapidamisest ja lõhestamisest. Me ei lase Donald Trumpil Suurbritanniat lõhestada," ütles Khan.