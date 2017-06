Savisaar: jään poliitikasse veel pikaks ajaks

Korruptsioonis süüdistatav endine Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar kommenteeris esimest korda ekspertkomisjoni hinnangut, mille järgi ta on tervise poolest võimeline osalema kohtuistungil, märkides, et seega jääb ta poliitikasse veel pikaks ajaks.

"Mul on teile hea uudis! Neli eksperti (kolm patoloogi - lahanguarstid Ilona Drikkit, Marika Väli ja Heldi Kase ning üks kardioloog Margus Viigimaa) otsustasid, et ma olen piisavalt terve inimene. Praktiliselt terve mees! Mul jäi ainult ekspertide käest küsimata: kas ja kui kaua ma veel poliitikas vastu pean? Lähtudes ekspertide kriteeriumitest, jään poliitikasse veel pikaks ajaks," kirjutas Savisaar sotsiaalmeedia postituses.

Savisaar viitas, et kohtuprotsess kestab ainuüksi esimeses astmes üle kahe aasta.

"Ma tean, et Eesti kohtu otsused on 98 protsenti prokuratuuri kasuks. Aga Kaur Kender tõestas, et on võimalik olla ka kahe protsendi hulgas. See annab mulle lootust," märkis Savisaar.

"Lähen rindele!"

Ekspertkomisjon: Savisaar on võimeline kohtuistungil osalema

Eesti kohtuekspertiisi instituudi ekspertkomisjoni esmaspäeval avaldatud hinnangul on Edgar Savisaar vaatamata oma tervislikule seisundile võimeline osalema kohtuistungil ning süüdimõistmise korral ka karistust kandma. Kohus Savisaare üle algab 12. juunil.

Esmaspäeval kohtule edastatud ekspertiisiaktist nähtub, et Savisaare kaitsja taotluse rahuldamiseks puudub alus, teatas Harju maakohus.

Ekspertide hinnangul peab Savisaarele olema kohtuistungil viibimise ajaks tagatud kohene arstiabi, sealhulgas arsti kaasamine kohtuistungile, samuti peab tema ülekuulamine kohtuistungil toimuma lühikeste ajaperioodidena.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs esitas taotluse kriminaalasja lõpetamiseks 21. märtsil toimunud eelistungil.

Kaitsja esitas ühtlasi kohtule Savisaare terviseandmed ja nelja arsti antud hinnangud. Kohus leidis, et kuigi spetsialistid on esitanud seisukohti, et kohtumenetlusega võivad kaasneda Savisaare tervisele suured riskid, on osa hinnangutest tõenäolised.

Riigiprokuratuur on esitanud Savisaarele süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Samas kriminaalasjas on süüdistus esitatud ka Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile, Kalev Kallole, Aivar Tuulbergile, Priit Kutserile ja MTÜ-le Eesti Keskerakond. Teised süüdistatavad anti kohtu alla aprillis.