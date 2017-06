OTSE: uuring alkoholituru arengust 2016. aastal

Sotsiaalministeeriumi poolt teeb sissejuhatuse terviseala asekantsler Maris Jesse ja uuringu tulemusi esitleb Marje Josing.

Vastuse saavad küsimused:

- Kui palju Eesti inimesed alkoholi tarbivad?

- Kui palju turistid Eestis alkoholi tarbivad ja kaasa ostavad?

- Kuidas on viimase aastaga muutunud alkoholi kättesaadavus?

- Kuidas suhtuvad Eesti inimesed alkoholitarbimisse ja alkoholiga seotud probleemide tõsidusse?

- Kuidas suhtuvad Eesti elanikud riigi alkoholipoliitikasse?

Alkohol on surmaga otseselt seotud, tuues kaasa ohvreid. Alkoholitarbimise vähenedes on vähenenud ka surmad, eeskätt enesetapud, uppumised, alajahtumised. Josingu sõnul on enesetapud alkoholitarbimisega otseses seoses.

Vähenenud on ka alkoholijoobes tehtud enesetappude osakaal - 2014. aastal tehtid 40 protsenti enesetappe joobes, 2016. aastal 32 protsenti.

Ka liiklusõnnetuste ohvrite joobes oleku osakaal on pisut kukkunud - kui 2014 aastal oli alkoholi tarbinud 43 protsenti liikluses hukkunutest, siis mullu 38 protsenti.

Eesti elanikud tarbisid 2016. aastal 9,9 liitrit absoluutalkoholi, aasta varem oli see 10,5. Turistide kaasa ostetud alkoholikogused on sellest maha lahutatud - nende ostud moodustavad 44 protsenti kogu Eesti alkoholimüügist.

Enim juuakse Eestis õlut ja viina, vähem veini. Viinatarbimine on aasta-aastalt vähenenud, seda ei joo üldse või joob väga harva 85 protsenti inimesi. Pisut on vähenenud ka õllejoojate hulk. Üldse ei joo või väga harva joob õlut 59 protsenti inimesi (2008. aastal oli selliseid inimesi 47 protsenti). Peaaegu iga päev joob õlut viis protsenti inimesi, see näit ei ole aastatega muutunud.

Tänavu peaks alkoholiaktsiisi laekuma 251 miljonit eurot, mida on rohkem kui möödunud aastal, ent inimesed on hakanud varusid soetama, mistõttu aktsiis laekub väga ebaühtlaselt. Enamik varus alkoholi ette jaanuaris-veebruaris, märtsist toimus suur kukkumine alkoholiaktsiisi laekumises. Suurem osa aktsiisist tuleb kange alkoholi pealt (63 protsenti).

Eelmisel aastal kasvasid kõik alkoholi jaehinnad: viina hind kuni 15 protsenti ja õlle hind kuni viis protsenti.

Palga muutus on otseselt seotud alkoholi tarbimisega: majanduskriisi ajal, kui kukkusid palgad, langes kõvasti ka alkoholi tarbimine. Alkoholi hind mõjutab tarbimist vähem kui palga muutus, kuid üldiselt on alkoholitarbimine siiski languses.

Lätis käis möödunud aastas alkoholi ostmas 16 protsenti inimesi, kes tegi seda läbisõidul või reisil olles; spetsiaalselt sõitis Lätti alkoholi ostma seitse protsenti täiskasvanutest. 79 protsenti Eesti täiskasvanutest ei ole Lätist alkoholi ostnud. Lõunaeestlastest aga käis spetsiaalselt Lätis alkoholi järel 15 protsenti inimesi, 23 protsenti ostis alkoholi kaasa Lätist läbi sõites või muidu seal reisil olles

Lätis maksab viin vähemalt kolmandiku vähem kui Eestis, sõltuvalt brändist - odavamad viinad on Lätis ka proportsionaalselt odavamad.