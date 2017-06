Tillerson: Trump andis korralduse taastada suhe Venemaaga

USA suhe Venemaaga on madalseisus ja halveneb jätkuvalt, ütles Tillerson, kelle sõnul andis Trump talle korralduse üritada suhet stabiliseerida ja vastastikkust usaldust taastada.

Välisminister tegi avalduse Uus-Meremaal, kus kohtus peaminister Bill Englishiga.

Ma ei saa kommenteerida Venemaad puudutavate uurimiste üksikasju ega seda, kas need võivad Trumpi valitsuse kukutada, sest "mul puudub (asjaoludest) otsene teadmine", ütles Tillerson.

Ministri sõnul ütles Trump talle, et ta ei tohiks lasta juhtunut ümbritseval pahameeletormil segada tööd USA-Vene suhete vallas.

"Ta on mulle üsna selgelt andnud mõista, et peaksin edasi liikuma mis tahes kiirusel ja kohtades, kus meil on võimalik teha edusamme," ütles Tillerson. "Ma pole nende teiste küsimustega seotud," lisas ta.

Ministrilt küsiti ka Trumpi provokatiivsete Twitteri-sõnumite kohta. USA riigipea kritiseeris Londoni meeri pärast seda, kui kolm ründajat tapsid nädalavahetusel linna tänavatel seitse ja vigastasid kümneid inimesi.

"Presidendil on oma ainulaadne viis Ameerika rahva ja maailmaga suhtlemiseks ... See on tema heaks töötanud päris hästi ning ma ei kavatse teda nõustada selles, kuidas sõnumit edastada. See sõltub temast," lisas Tillerson.