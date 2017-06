Kohus tegi Kenderi kriminaalasjas motiveeritud otsuse

Kohus põhjendab motiveeritud kohtuotsuses Kenderi (45) õigeksmõistmist asjaoluga, et kõik ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad oli ühel nõul selles, et Kenderi kirjutatud Untitled 12 ei ole pornograafiline teos, kuna selles puuduvad pornograafia tunnused.

Nii on asjatundjate hinnangul tegemist transgressiivse kirjadusega ning sel on kirjanduslik ja kunstiline väärtus, märkis kohus.

"Samuti kinnitavad ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad ning semiootikaekspertiis, et laste seksuaalaktide kujutamine teoses Untitled 12 kätkeb endas paljusid tuntud kunstilisi võtteid," tõdes kohus.

Kohus viitab otsuses, et kuna Kenderi teoses on kujutatud väljamõeldud tegelasi, siis on see kunst, kirjandus. "Väljamõeldud tegelasel ei ole põhiõigusi ning tegelast ei saa käsitleda õigusvõimet omava isikuna," kinnitas kohus.

Samuti märkis kohus, et põhiõiguses sätestatud kunstivabadust saab piirata vaid reaalselt eksisteeriva ja teiste isikute põhiõhiõigusi rikkuva ohu tõrjumiseks.

Kohus leidis, et kuna kohtumenetluse käigus ei ole Kaur Kenderi süüd tõendatud, sis tuleb ta lapsporno valmistamise süüdistuses õigeks mõista.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel on Harju maakohtule teatanud Kenderi süüasja kohtuotsuse vaidlustamise soovist. Nüüd on prokuröril apellatsioonkaebuse esitamiseks aega 15 päeva.

Kohus tegi resolutiivotsuse Kenderi õigeks mõistmise kohta teatavaks 16. mail.

Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks kaitsjale kulunud 20 028 eurot, ekspertide arvamusele kulunud 35 666 eurot, muud ekspertiisikulud veidi üle 5000 euro ning mittevaralise kahju hüvitamiseks 500 eurot.

Kohtunik Leo Kunman märkis kohtuotsuse kuulutamisel, et kohus tugines otsuse langetamisel ekspertarvamustele, et Kenderi teose puhul pole tegemist pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel ütles pärast kohtuotsust ERR-ile, et prokuratuur hindab kõrgelt inimeste sõna- ja väljendusvabadust, aga selles menetluses hindab kohus vaid seda, kas tegemist on lapspornoga või mitte.

"Seadusandja tahe on olnud, et lapsporno valmistamine on Eestis, nagu enamikes teistes riikides, kuritegu. Ja kuriteo korral on prokuratuur kohustatud kriminaalasja alustama ja menetlema. Õigusselguse huvides on oluline, et omapoolse hinnangu annaks ka kõrgema astme kohus, mistõttu kaebab prokuratuur tänase otsuse edasi," ütles Pähkel.

Kriminaaluurimise põhjustas 2014. aasta lõpus avaldatud tekst pealkirjaga Untitled 12, mida Kender ise nimetas õudusnovelliks ja on 85 000 tähemärki pikk.

Novell koosneb räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel. Kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas teose pornograafiliseks.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.

Kenderi sõnul pole tegemist lapspornoga, vaid seksuaalmaniaki-sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteskiprisma.

Karistusseadustik näeb lapsporno valmistamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.