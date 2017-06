Tusk saatis Junckerile Nord Stream 2 tauniva kirja

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk saatis Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile kirja, milles võttis sõna Läänemerre kavandatava gaasijuhtme Nord Stream 2 vastu. Tuski hinnangul on projekt vastuolus Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada energiasõltuvust Venemaast, samuti jätaks see Ukraina Moskva meelevalda. lahenduseks peab ta seda, kui Euroopa Liit saaks projekti üle suurema kontrolli.

Kirjaga tutvunud ajaleht Financial Times kirjutab, et Tusk juhtis Komisjoni tähelepanu sellele, et Nord Stream 2 "ei oleks Euroopa huvides".

Tuski kiri Junckerile näitab ajalehe hinnangul taas kord seda, kuivõrd suured eriarvamused on EL-is Gazpromi gaasijuhtme teemal. Brüssel üritab endiselt projekti üle kontrolli saada, samal ajal, kui Saksamaa on seda toetamas ning Poola ja mitu Ida-Euroopa Riiki seisavad sellele kindlalt vastu.

Tusk rõhutas kirjas, et Nord Stream 2 gaasijuhtme ehitamine oleks vastuolus EL-i ja Komisjoni püüdlustega tugevdada energiajulgeolekut pärast Vene agressiooni Ukrainas. "See võimaldab [Venemaal] sulgeda transiit läbi Ukraina, jättes meie partnerid Venemaa meelevalda olukorras, kus viimase agressioon pole lõppenud."

"See on selges vastuolus eesmärgiga, mille me oleme seadnud energialiidu raames... See teeb meid rohkem sõltuvaks Vene tarnetest ja see koondab gaasitransiidi praeguse transiitkoridori juurde. Lisaks see tugevdab Gazpromi kui EL-i turule domineeriva gaasitarnija positsiooni. Lühidalt öeldes - see ei ole Euroopa huvides," nentis Tusk.

Euroopa Liit tahab, et Vene gaas liiguks läbi Ukraina ka pärast 2019. aastat, kui Kiievi leping Gazpromiga lõpeb. Leping toob aastas Ukrainale sisse miljardeid eurosid transiiditasuna.

Venemaalt Saksamaale kulgeva Nord Stream 2 meeskond aga kinnitab, et tegu on puhtalt ettevõtluse valdkonda kuuluva projektiga, mis ei peaks olema Euroopa Liidu kontrolli all.

Väidetavalt on Brüssel otsustanud gaasijuhtme vastu olevatele liikmesriikidele teatavaid järeleandmisi teha nii, et EL saaks mandaadi sõlmida Venemaaga leping, milles pannakse paika ka Nord Stream 2 puudutavad reeglid. Tuski kirja eesmärgiks paistabki olevat see, et Euroopa Komisjoni mandaat rangeid reegleid nõuda oleks võimalikult tugev. Ta kutsubki Junckerit üles nõudma, et "selle projekti puhul oleks täies mahus rakendatud nii meie reeglid kui ka poliitilised eesmärgid".