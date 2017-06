USA poolt toetatud opositsiooniväed: Raqqa tagasivallutamine on alanud

USA koalitsiooni poolt toetatud opositsiooniväed ehk Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatasid teisipäeval, et nad on alustanud pealetungi äärmusrühmituse ISIS käes olevale Raqqa linnale.

Esialgu teatas pealetungi algusest Raqqa idaosale vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus. Samuti olevat SDF-i üksused rünnanud linnast põhjas asuvat sõjaväebaasi, vahendas Reuters.

Vaatluskeskuse kinnitusel algas pealetung teisipäeva hommikul.

SDF kinnitas hiljem, et operatsioon Raqqa vallutamiseks on tõepoolest alanud.

"Operatsioon Raqqa linna vabastamiseks algas eile," selgitas SDF-i pressiesindaja Talal Silo telefonikõnes Reutersile.

Tema sõnul tungivad SDF-i üksused linna peale nii põhjast, idast kui ka läänest.

Raqqa on Süüria põhjaosas asuv linn, kus 2004. aasta seisuga elas rohkem kui 220 000 inimest. ISIS vallutas linna 2014. aasta jaanuaris ning kuulutas selle oma "pealinnaks".

SDF-i kuuluvad USA juhitud koalitsiooni poolt toetatud kurdide omakaitseväe YPG ja kohalike araablaste üksused. Operatsiooni ISIS-e peamise kantsi vallutamiseks alustati juba eelmise aasta novembris ning sellest ajast saadik on terroristide käest ära võetud ulatuslikke alasid linna lähistel.

Samal ajal kestab naaberriigis Iraagis endiselt operatsioon Mosulis. Veebruaris alustatud valitsusvägede pealtungi tulemusena on ISIS-e võitlejad linna lääneosas ümber piiratud, kuid kuna terroristid kasutavad sealset tsiviilelanikkonda sisuliselt inimkilbina, on linna täielik tagasivallutamine viibinud.

Peaminister: Türgi on valmis vastusammudeks

Türgi peaminister Binali Yildirim ütles teisipäeval, et Ankara astub koheselt vastusamme ning maksab kätte, kui Raqqa operatsioon peaks kujutama ohtu Türgi julgeolekule.

Türgi on korduvalt kritiseerinud seda, et SDF-i koosseisu kuulub ka Süüria kurdide omakaitsevägi YPG.

Ankara peab YPG-d keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) Süüria haruks. PKK-d peavad lisaks Türgile terrorirühmituseks ka USA ja Euroopa Liit. PKK-ga on Türgi valitsus sõdinud alates 1980. aastate algusest ning viimastel aastatel on konflikt oluliselt intensiivsemaks muutunud.

Türgi on ka varem USA-d YPG toetamise eest teravalt kritiseerinud, kuid Washington ja lääneliitlased peavad Süüria kurdide omakaitseväge üheks oma olulisemaks liitlaseks piirkonnas.

Ka Türgi on seadnud eesmärgiks Raqqa vallutamise ja ISIS-e hävitamise, kuid nad on seni ühisest pealetungist keeldunud just nimelt YPG osaluse tõttu. Türgi soovib, et Raqqa operatsiooni võtaksid üle nende poolt toetatud opositsioonijõud, kuid USA on olnud skeptiline juba seetõttu, et USA arvates pole Türgi poolt toetatud mässulisi piisavalt palju ning ka nende väljaõppe olevat puudulik.