Erdoğan "käivitas diplomaatilised püüdlused, et lahendada see vaidlus sõprade ja vendade vahel püha kuu ramadaani vaimus", ütles presidendi pressiesindaja Ibrahim Kalin esmaspäeva hilisõhtul.

President ise pole avalikult kommenteerinud kriisi, milles Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Egiptus ja Jeemen katkestasid diplomaatilised sidemed Katariga. Riigid süüdistasid Dohat terrorismi toetamises.

Vaidluse lahendamist üritab vahendada ka Kuveit.

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmuş ütles esmaspäeval, et Erdoğan on juba suhelnud mitmete konflikti osapooltega. President vestles telefonitsi Katari emiiri Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thaniga, Kuveidi emiiri Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah'ga ning Saudi kuninga Salman bin Abdulaziz Al Saudiga.

Lisaks arutas ta regiooni viimaste aastate suurimat kriisi Vene presidendi Vladimir Putiniga.

"Soovin kasutada seda võimalust ütlemaks taas, et Türgi on valmis tegema oma osa järgmistel päevadel ja nädalatel," lausus Kalin.

Türgil on Katariga sõbralikud suhted, kaasa arvatud energiasektoris, kuid samaaegselt on sellel head suhted ka teiste Pärsia lahe riikidega.

Katari välisministri sõnul üritab Kuveit vahendada ja lahendada diplomaatilist kriisi, mille raames katkestasid mitmed araabia riigid diplomaatilised sidemed Dohaga.

Välisminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sõnul palus Kuveidi valitseja Katari emiiril Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thanil lükata edasi sõnavõtt kriisi teemal.

"Ta sai Kuveidi emiirilt kõne, milles viimane palus tal seda (sõnavõttu) edasi lükata, et anda aega kriisi lahendamiseks," lausus Sheikh Mohammed.

Samas rõhutas välisminister Dohas paiknevale uudistekanalile Al-Jazeera, et Kuveit hülgab kõik need, kes "üritavad Katarile peale suruda oma tahet või sekkuda selle siseasjadesse".

Katari välisministri kinnitusel jäävad suhted Ühendriikidega tugevaks

Katari välisminister šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani kutsus teisipäeval üles dialoogile erimeelsuste lahendamiseks ja kinnitas, et suhted Ühendriikidega jäävad endiselt tugevaks ja kindlaks hoolimata diplomaatilisest tormist regioonis.

Väliminister toonitas televisioonis edastatud kõnes korduvalt "avatud ja ausa dialoogi" tähtsust kriisi lahendamisel. Rahman lubas, et Katari poolt mingeid sammu olukorra edasiseks pingestamiseks ei astuta.

Minister märkis, et Katari sidemed Ühendriikidega on küll keerulised, kuid kahjustamata.

"Meie suhted Ühendriikidega on strateegilised. Seal on asju, milles me pole üksmeelel, kuid meie paljud koostöövaldkonnad kaaluvad need üles," jätkas minister.

AÜE tahab Katarilt sidemete parandamiseks garantiisid

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) nõuavad Katarilt enne suhete parandamise võimalust konkreetseid garantiisid sätestavat "teekaarti", teatas Abu Dhabi teisipäeval.

AÜE andis Katari kodanikele lahkumiseks aega 14 päeva ning peatas riigiga lennuühenduse.

"Meil on tarvis garanteeritud teekaarti usalduse taastamiseks pärast meie lepete murdmist," teatas AÜE välisminister Anwar Gargash Twitteris.

Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Egiptus ja Saudi Araabia teatasid esmaspäeval diplomaatiliste sidemete katkestamisest Katariga, keda nad süüdistasid terrorirühmituste toetamises, ning andsid korralduse sulgeda Katari lennukitele ja laevadele kõik lennujaamad ja sadamad. Hiljem teatasid suhete katkestamisest Katariga ka Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus, Maldiivid ja Liibüa idaosas tegutsev rahvusvaheliselt tunnustamata valitsus.

Lisaks heideti Katar välja Jeemenis sõdivast Saudi sõjalisest koalitsioonist. Katar on süüdistusi kategooriliselt tõrjunud.

Katari araabia riikidest naabrid on pikalt kritiseerinud Dohat islamistide toetamise eest. Peamiselt muretsetakse toetuse pärast sunniitlikule Moslemivennaskonnale, millel pole lubatud Saudi Araabias ja AÜE-s tegutseda, sest rühmitus on vastu pärilusel põhinevatele monarhiatele.

Katar on viimastel nädalatel süüdistanud oma naaberriike laimukampaanias ning küberrünnakus selle riikliku uudisteagentuuri vastu.

Tegemist on regiooni suurima diplomaatilise kriisiga pärast 1991. aastal toimunud Lahesõda.