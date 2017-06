Aas tõdes, et Savisaare kohtu alla andmine on probleem

Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas möönis, et Keskerakonna jaoks on korruptsioonisüüdistusega kohtu alla antud ekslinnapea Edgar Savisaar probleemiks.

"See on tegelikult meie jaoks uus olukord. Peame seda erakonnas arutama ja tegema otsused, kuidas edasi läheme," ütles Aas teisipäeval ERR-ile. Savisaar on jätkuvalt ametlik Tallinna linnapea, kuigi seoses kohtuprotsessiga ametist kõrvaldatud.

Aas lausus, et pole Savisaare viimast postitus sotsiaalmeedias jõudnud lugeda, kuid lisas, et lähenevaid valimisi silmas pidades on Savisaare enda otsustada, kuidas ta edasi käitub.

"Formaaljuriidiliselt on nii, et kui inimene ei ole süüdi mõistetud on ta vaba sellisteks tegevusteks," lausus Aas Savisaare valimistel kandideerimise võimaluse kohta.

"Eks rahvas otsustab, kuidas ja mil moel edasi," lisas Aas, kes on Keskerakonna kandidaat sügisestel valimistel. Aas käis möödunud nädalal ka Savisaart sünnipäeva puhul õnnitlemas.

Savisaar teatas esmaspäeva hilisõhtul: "Mul on teile hea uudis! Neli eksperti (kolm patoloogi - lahanguarstid Ilona Drikkit, Marika Väli ja Heldi Kase ning üks kardioloog Margus Viigimaa) otsustasid, et ma olen piisavalt terve inimene. Praktiliselt terve mees! Mul jäi ainult ekspertide käest küsimata: kas ja kui kaua ma veel poliitikas vastu pean? Lähtudes ekspertide kriteeriumitest, jään poliitikasse veel pikaks ajaks."