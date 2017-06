Helsingin Sanomat: Soome võib tõsta alkoholiaktsiisi

Ajalehe teatel on Soomes alkoholiaktsiisi tõstmist välditud, kuna kardetakse, et see suurendab alkoholi importimist Eestist. Samas kui hinnad riikides muutuvad sarnasemaks, võib olukord muutuda.

Soome valitsuse nõunik Merja Sandell ütles aga, et rahandusministeerium ei tõtta maksude tõstmisega, sest tarbijakäitumise muutusi on raske ennustada ja seega tahetakse esmalt vaadata, mis juhtuma hakkab.

Sanomat kirjutab lisaks veel võimalusest, et pärast hinnatõusu Eestis võivad soomlased hakata alkoholi järel käima Lätis, märkides, et SuperAlko juhi Imre Polli sõnul on SuperAlko Läti poodide külastajad juba praegu suurelt jaolt soomlased.