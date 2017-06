Pence: USA on pühendunud Põhja-Atlandi lepingu 5. artiklile

USA asepresident Mike Pence rõhutas esmaspäeva õhtul mõttekoja Atlantic Council üritusel, et Ameerika Ühendriigid on pühendunud Põhja-Atlandi lepingu 5. artiklile ehk kollektiivkaitse põhimõttele.

"Ärge kahelge, meie pühendumus on vankumatu," ütles ta Politico teatel galal, kus anti üle mõttekoja poolt välja antavad auhinnad.

"Me täidame oma kohustust oma inimeste ees tagada kollektiivkaitse kõigile meie liitlastele... rünnak ühe vastu meie seast on rünnak meie kõigi vastu," märkis asepresident.

Pence tegi avalduse samal päeval, mil Politico kirjutas sellest, kuidas president Donald Trumpi poolt Brüsselis NATO tippkohtumisel peetud kõne sisu oli üllatuseks ka tema rahvusliku julgeoleku meeskonnale.

Euroopa liidrid lootsid, et Trump kasutaks oma kõnet, et selge sõnaga kinnitada USA pühendumist NATO lepingu 5. artiklile. Nii rahvusliku julgeoleku nõunik H. R. McMaster, kaitseminister James Mattis kui ka riigisekretär Rex Tillerson pooldasid seda, et Trump kinnitaks USA pühendumist kollektiivsele kaitsele. Nad töötasid visiidieelsetel nädalatel selle nimel, et presidendi kõnes see kinnitus sisalduks, ja olid kindlad, et nii ka on, rääkis viis teemat tundvat allikat.

Valge Maja abi rääkis isegi veel päev enne kõnet New York Timesile, et see lause on kõnes kahtlamata sees.

Alles päev hiljem, 25. mail, mil Trump võttis Brüsselis NATO uue peakorteri avatseremoonial sõna, mõistsid julgeolekunõukogu liikmed, et nende ülemus oli teinud otsuse, millel on suured tagajärjed, ilma et oleks nendega nõu pidanud või neid isegi teavitanud, kirjutas Politico.

Esmaspäeval peetud kõnes aga pidas Pence võimalikuks ka NATO edasist laienemist.

"Kui me vaatame tulevikku, ei saa me piirduda ainult endasse vaatamisega," arutles ta. "NATO uks peab alati avatud olema. NATO on täna sama tähtis kui siis, kui ta ligi 70 aastat tagasi asutati."

Esmaspäeval jõudis ametlikult lõpule ka Montenegro NATO-ga liitumise protsess, kui välisminister Srdjan Darmanovic esitas USA välisministeeriumis liitumisdokumendid. See tähendab, et NATO-s on nüüd 29 liikmesriiki.

Oma sõnavõtus õnnitles Pence sel puhul ka Montenegro peaministrit Duško Markovici. NATO tippkohtumise ajal hakkas meedias levima videoklipp, millest jääb mulje, justkui oleks Trump parema koha saamiseks Markovici jõuliselt kõrvale lükanud. Montenegro peaminister ise on aga öelnud, et videoklipist jääb vale mulje ning mingit ebameeldivat juhtumit riigipeade kokkusaamise ajal ei olnud.

Markovic omalt poolt võrdles Montenegro NATO-ga liitumist 1969. aastal toimunud missiooniga Kuu pinnale.

"Lubage mul sellel Montenegro jaoks olulisel päeval parafraseerida Neil Armstrongi sõnu. See on väike samm USA ja tema liitlaste jaoks, kuid suur päev Montenegro jaoks," nentis ta.

Atlantic Councili gala video täismahus (USA asepresidendi sõnavõtt algab ajal 1 tund ja 24 minutit - Toim.)