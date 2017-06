Londoni terroriakti kolmas korraldaja oli itaalia-maroko päritolu

Briti võimud avalikustasid kahe teise terroristi isikud juba esmaspäeval - nendeks olid 27-aastane Khuram Butt ja 30-aastane Rachid Radouane. Butt oli Pakistanis sündinud Briti kodanik, oli varasemast teada Briti julgeolekuteenistusele MI5, samas ei viidanud luureandmed sellele, et ta oleks kavandanud rünnakut. Redouane oli politsei teatel Maroko ja Liibüa päritolu. Mõlemad mehed olid elanud Londoni idaosas aastaid. Asjaolu, et Butt oli juba pikemat aega olnud julgeolekuteenistuste huviorbiidis ja et rünnakut ei suudetud sellest hoolimata ennetada, on toonud kaasa ulatusliku kriitikalaine Briti võimuesindajate aadressil.

Itaalia luureallikas märkis Reutersile, et Zaghba itaallannast ema elab Itaalias Bologna linnas. Zaghba sündis 1995. aastal Marokos Fezi linnas.

Sama väite oli varem esitanud juba Itaalia ajaleht Corriere della Sera.

Ajalehe andmetel peeti Zaghba 2016. aastal Bologna lennujaamas kinni, kui ta üritas Süüriasse reisida. Samuti olevat Itaalia võimud tema kohta Briti kolleegidele vihjeid saatnud.

Hiljem kinnitas kolmanda ründaja nime ametlikult ka Londoni politsei.

"Kuigi ametlikku identifitseerimisprotsessi pole veel toimunud, on uurijad veendunud, et tegu on Londoni idaosas elanud 22-aastase Youssef Zaghbaga. Hukkunu perekonda on teavitatud. Meie andmetel on tegu maroko päritolu Itaalia kodanikuga. Ta ei olnud MI5 või politsei huviorbiidis," seisis Briti politsei pressiteates.

Samuti teatas politsei, et nad on pealinna idaosas sama juurdluse raames pidanud kinni ühe 27-aastase kahtlustatava.

Londoni kesklinnas London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonnas sõitsid kolm meest laupäeva õhtul kaubikuga rahva sekka ja asusid seejärel tänaval viibivaid inimesi pussitama. Kõik kolm ründajat lasti vahejuhtumi käigus politseinike poolt maha.

Politsei reageeris kiiresti, kuid sellest hoolimata sai surma seitse ja vigastada 48 inimest.

Vastutuse terrorirünnaku eest võttis äärmusrühmitus ISIS. Ründajate tegelikku seost ISIS-ega ja võimalikke kaasosalisi uurivad nüüd Briti võimud ulatusliku politseioperatsiooni raames.

Briti riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) teatel viibib haiglas ravil veel 36 terrorirünnakus kannatada saanud inimest. 18 kannatanu seisund on kriitiline.