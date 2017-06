Kabuli eelmise nädala terrorirünnakus hukkus rohkem kui 150 inimest

31. mail toimunud pommiplahvatus leidis aset Kabuli osas, kus asub palju valitsushooneid ja välisriikide saatkondi. Hukkunud on olnud kõik Afganistani kodanikud, vahendas Ye.

Tegemist oli kõige ohvriterohkema terrorirünnakuga Afganistanis pärast 2001. aastat. Lisaks rohkem kui 150 hukkunule oli ka vigastatute arv väga kõrge - rohkem kui 300.

Ghani ütles teisipäeval, et terrorirünnaku sihtmärgiks polnud mitte ainult Afganistani võimud, vaid kogu Kabulis asetsev rahvusvaheline diplomaatide kogukond.

Endiselt pole ükski rühmitus autopommi abil korraldatud rünnaku eest vastutust võtnud. Varem on selliseid terroriakte korraldanud nii Taliban kui ka ISIS. valitsus on süüdistanud Talibaniga seotud Haqqani-võrgustikku.

Seetõttu kutsuski president Ghani Talibani üles uuesti rahukõnelustele ja rõhutas, et tegu on Talibani jaoks viimase võimalusega ülestõusust loobuda. Taliban on varem määranud läbirääkimiste alustamise tingimuseks, et kõik välismaised sõdurid peavad Afganistani territooriumilt lahkuma.

Ohvriterohke pommirünnak on kaasa toonud ka ulatusliku valitsusevastase protestilaine ning meeleavaldajad nõuavad julgeolekujuhtide vallandamist.

Meeleavaldused on toonud kaasa ka inimohvreid. Reedel hukkus kokkupõrgetes politseiga neli meeleavaldajat ning laupäeval ründas suitsiiditerrorist ühe meeleavaldaja matusetalitust ning tappis pommiga veel vähemalt seitse inimest.

Meeleavaldused jätkusid Kabulis ka teisipäeval.