"Oma hiljutisel visiidil Lähis-Idas andsin ma teada, et enam ei tohi olla Radikaalse Ideoloogia rahastamist. Juhid näitasid Katari suunas - vaadake!" säutsus USA president Twitteris.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

Mitmed USA analüütikud olid aga kiirelt presidendi postitusest hämmingus, eriti arvestades seda, et Kataris on piirkonna riikidest kõige rohkem USA sõdureid.

Is this an endorsement of Qatar blockade? (We have troops there). https://t.co/0oe3pr6Ykg — Steven Dennis (@StevenTDennis) June 6, 2017

Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Egiptus ja Saudi Araabia teatasid esmaspäeval diplomaatiliste sidemete katkestamisest Katariga, keda nad süüdistasid terrorirühmituste toetamises, ning andsid korralduse sulgeda Katari lennukitele ja laevadele kõik lennujaamad ja sadamad. Hiljem teatasid suhete katkestamisest Katariga ka Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus, Maldiivid ja Liibüa idaosas tegutsev rahvusvaheliselt tunnustamata valitsus.

Lisaks heideti Katar välja Jeemenis sõdivast Saudi sõjalisest koalitsioonist. Katar on süüdistusi kategooriliselt tõrjunud.

Katari araabia riikidest naabrid on pikalt kritiseerinud Dohat islamistide toetamise eest. Peamiselt muretsetakse toetuse pärast sunniitlikule Moslemivennaskonnale, millel pole lubatud Saudi Araabias ja AÜE-s tegutseda, sest rühmitus on vastu pärilusel põhinevatele monarhiatele.

Katar on viimastel nädalatel süüdistanud oma naaberriike laimukampaanias ning küberrünnakus selle riikliku uudisteagentuuri vastu.

Tegemist on regiooni suurima diplomaatilise kriisiga pärast 1991. aastal toimunud Lahesõda.

Katari välisministri kinnitusel jäävad suhted Ühendriikidega tugevaks

Katari välisminister šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani kutsus teisipäeval üles dialoogile erimeelsuste lahendamiseks ja kinnitas, et suhted Ühendriikidega jäävad endiselt tugevaks ja kindlaks hoolimata diplomaatilisest tormist regioonis.

Väliminister toonitas televisioonis edastatud kõnes korduvalt "avatud ja ausa dialoogi" tähtsust kriisi lahendamisel. Rahman lubas, et Katari poolt mingeid sammu olukorra edasiseks pingestamiseks ei astuta.

Minister märkis, et Katari sidemed Ühendriikidega on küll keerulised, kuid kahjustamata.

"Meie suhted Ühendriikidega on strateegilised. Seal on asju, milles me pole üksmeelel, kuid meie paljud koostöövaldkonnad kaaluvad need üles," jätkas minister.