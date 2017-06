USA vaatab üle enda rolli ÜRO inimõiguste nõukogus

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley sõnul on riigil raske nõustuda sellega, et nõukogu on kiitnud heaks resolutsioonid Iisraeli vastu, kes on USA liitlane, kuid pole ühtki resolutsiooni kaalunud Venezuela vastu, vahendas BBC.

Haley sõnul pole piisavalt tehtud ka Iraani kritiseerimiseks, kuigi see on riik, mis on tema sõnul suur inimõiguste rikkuja.

"USA vaatab hoolikalt seda nõukogu ja meie osalust selles. Me näeme, et mõnda valdkonda on võimalik märkimisväärselt tugevdada," sõnas Haley oma esimeses inimõiguste nõukogule tehtud pöördumises Genfis.

"Selle nõukogu liikmesus on privileeg ja ükski riik, kes rikub inimõigusi, ei peaks saama kohta laua ääres. On raske nõustuda sellega, et nõukogu pole kunagi kaalunud resolutsiooni Venezuela vastu, kuid on heaks kiitnud viis erapoolikut resolutsiooni ühe riigi, Iisraeli vastu. See nõukogu peab tegelema oma kroonilise Iisraeli-vastase erapoolikusega, kui tahab olla usaldusväärne," rääkis Haley.

Venezuelas on kestnud kuu aega poliitiline ebastabiilsus ning kümned meeleavaldajad on saanud surma.

Kriitikat inimõiguste nõukogu vastu kordas Twitteris ka USA esindus ÜRO-s.