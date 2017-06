Ernits solvus Aasa peale remmelga mahasaagimise pärast

"Minu jõud on otsas. Rääkisin just tegevlinnapea Taavi Aasaga. Ta soovitas mul mitte muretseda," postitas Ernits teisipäeval sotsiaalmeediasse.

"Ta sureb niikuinii. Nii 20-30 aasta pärast," olevat Aas Ernitsale öelnud.

Ernits kirjutas: ""Sina ja mina sureme ka selle aja jooksul," kostsin vastu. Sellise loogika järgi võiks meid juba täna ära tappa. Jutu lõpetuseks ütles Taavi et puu võetakse niikuinii maha. "Ajakirjandus on juba meie poolel." Mul kukkus selle peale suu lahti.""

Ernits lisas oma postitusse ka Tallinna keskkonnaameti juhi Relo Ligi vastuse. Ernits väidab, et sellest tuleb üheselt välja et Haabersti hiidremmelgas raiutakse rahva vastuseisust hoolimata siiski maha. "Masinavärk töötab, ei mingeid erandeid ega halastust."

"Antud projektiga tegeles amet väga pikalt ja usun, et oleme teinud omalt poolt kõik, et vältida põhjendamatult nii selle kui ka teiste puude maha võtmist. Amet ei oma pädevust määrata projekteeritava teede sõiduradade arvu või ristmiku liikluslahendust, kuid igakordselt otsime tehnilisi võimalusi puude säilitamiseks. Samas ei poolda Tallinna Keskkonnaamet puu näilist säilitamist, st puu jääb küll esialgu püsti aga tulenevalt muutustest, mida põhjustavad veerežiimi (sh depressioon) muutus aga ka mõju juurestikule ja üldine keskkonna vahetus, hakkab puu aastatega kaotama oma elujõudu ja paari aasta pärast tuleb ikkagi likvideerida. See oleks vastutustundetu käitumine sest puu vajab kasvuruumi ja teadaolevalt on remmelga juurestik tema võra suurusega võrreldav," seisab kaskkonnaameti vastuses.

Keskkonnaamet lisas, et kokku istutatakse praeguse seisuga Haabersti ristmiku ehitustööde järel 287 uut puud ja 1640 põõsast.