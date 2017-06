Vene politoloog: Trumpi meeskonna eesmärk pole suhete parandamine Moskvaga

USA president Donald Trump on ametis olnud üle nelja kuu ning selle ajaga on Venemaa poliitikud loobunud Moskva ja Washingtoni suhete paranemise lootusest. Trumpi meeskonda kaardistanud politoloogi Nikolai Zlobini sõnul on Trump vajalik nii USA kui ka Venemaa administratsioonile.

Moskvas tuntud politoloog Nikolai Zlobin ei usu, et Venemaa ja Ameerika Ühendriikide suhted paranevad, kuigi president Donald Trump kogu aeg sellest räägib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See meeskond, mis on Trumpil täna, peegeldab objektiivselt USA eliidi Venemaa-vaateid. Nad on väga negatiivsed, püsivalt negatiivsed. Ja tema meeskonna eesmärk ei ole parandada suhteid Venemaaga. Nende eesmärk on tagandamist vältida. On lihtne prognoosida, kuidas nad käituvad," rääkis Zlobin, kes on koostanud raamatu "Kes on kes Trumpi meeskonnas".

Tema hinnangul ei ole Donald Trumpile kasulik teha Moskvale järeleandmisi ja Moskvale pole jällegi kasulik, kui Trump ametist peaks tagandatama.

"Kui mõne USA poliittehnoloogi ja poliitiku kava realiseerub ja Trump saadetakse erru, siis saab presidendiks Michael Pence. Vaadake raamatus, mida ta Venemaast rääkis, mõtles ja kirjutas. Presidendikampaania debattides mitte Trump, vaid Michael Pence nimetas Putinit väikeseks poliitiliseks suliks," ütles Zlobin.

Oma raamatus "Kes on kes Trumpi meeskonnas" proovibki Zlobin tuvastada enam kui kahesaja Trumpi meeskonnaliikme seast neid, kes võiksid toetada suhete paranemist Venemaaga. Neid on aga vaid mõned üksikud.