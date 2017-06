EKRE tahab lasteaia kohatasu langetamist 10 protsendile alampalgast

Paides moodustab lasteaia kohatasu alampalgast 7,5, Tallinnas 12,2 ja Tartus 15 protsenti. Võru valla kolmes lasteaias on õppemaks ühes kuus ühe lapse kohta 6 eurot ning pole üldse seotud alampalgaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tõestab seda, et Eesti keskmine kohamaks ongi 10 protsenti juba ja me ühtlustame sellega Eesti erinevaid piirkondi, kuna kõige rohkem mõjutab see ikkagi suurelapselisi perekondi, noori perekondi ja perekondi, kelle keskmine sissetulek on madalam kui Eesti keskmine palk," selgitas EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison.

Tallinna Südamekese lasteaia direktor Margit Hiiet peab mõistlikuks, et lapsevanemad ei pea lasteaiakoha eest nii palju maksma, kuid tõdeb, et kuskilt peab see raha tulema.

"Mina ei näe seda kohta, kus lasteaias oleks võimalik veel rohkem kokku hoida. Kui täna on lasteaed kohaliku omavalitsuse haldusalas ja kui kohalik omavalitsus maksab selle osa kinni, mis jääb vanemalt saamata, siis on kõik suurepärane," kommenteeris Hiiet.

Riigikogu liige, keskerakondlane Aadu Must näeb võimalust kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamises. EKRE esitatud seaduseelnõus tajub ta aga valimiste eelset reklaami.

"See ongi üks käimasolema administratiivreformi ülesannetest - luua tugevamad kohalikud omavalitsused. Mida siin majas samuti oleme kogu aeg korranud, on see, et kui kunagi majanduskriisi ajal kärbiti kohalike omavalitsuste tulubaasi ja nende võimalusi oma ülesandeid hästi lahendada, siis meie alustame sellest otsast, et tõepoolest see tulubaas tuleb taastada," rääkis Must.