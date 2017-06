Väikesel Laural on autismi häire ja tunnetussfääri eripärasuse tõttu ei sobi tavaliselt nendele lastele traditsioonilised hambaravi viisid. Ainus võimalus ongi tihtipeale hambaravi üldnarkoosiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hakkasime otsima, kus seda teha saaks. Pöördusime kliinikutesse Tallinnas ja Tartus, aga järjekorrad olid 3-4 kuud. Kannatasime, kannatasime ja lõppkokkuvõttes lagunes hammas ära ja tuli ise välja ning probleem oligi sedasi lahendatud," rääkis Laura ema Anna.

Algselt oli mõeldud narkoosiga hambaravi just puudega lastele, aga reaalsuses on olukord hoopis teistsugune.

"Tänase päevaga on väga suur hulk teenust saavate laste seas juba normaalse intellektiga, kellele see narkoosiga ravi on, mulle vahel tundub, kergema vastupanu teed minek - ehk me (lapsevanemad) ei pea last ette valmistama, ei pea temaga kokku leppima. See on ka üks põhjuseid, miks puuetega lastele see järjekord narkoosile veenib," arvas Tallinna lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts.

"Aktuaalne kaamera" viis Facebooki kinnises grupis, kus suhtlevad puudega laste vanemad, läbi lühiküsitluse. See näitas, et keskmiselt oodatakse narkoosiga operatsiooni kolm kuud, mõnikord aga venib see aeg poole aastani.

Üle Eesti pakuvad seda teenust 11 kliinikut, kolm nendest Tallinnas ja nende hulgas ka Tallinna lastehaigla. Operatsioonid toimuvad seal kaks korda nädalas, abi saab umbes 30-40 last kuus.

"Kui meil püsivalt suureneks haigekassa leping, siis võib-olla me peaksime oma tööd ümber vaatama ja võib-olla tõepoolest me saaksime veel ühe hambaravi päeva juurde planeerida," rääkis Luts.

Praegu ei plaani haigekassa suurendada selle valdkonna teenuste mahtu.

"Juhul kui tegemist on lapsega, kellel hambad valutavad ja kellel on vaja kohest ravi - järjekord ju pannakse vajaduspõhiselt -, siis neid lapsi võetakse erijärjekorras, võetakse sellel päeval kohe ravile," rääkis haigekassa Harju osakonna juht Ado Viik.