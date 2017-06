Läti siseministeeriumi kantsler astub tagasi

Pētersone-Godmane ütles teisipäeva õhtul BNS-ile, et tema tagasiastumine on vastastikuselt kokku lepitud.

Ta möönis, et põhiseaduse kaitse büroo ei pikendanud tema riigisaladuse luba. Pētersone-Godmane oli esitanud büroo otsuse peale apellatsiooni peaprokuratuurile, ent peaprokurör Ēriks Kalnmeiers jättis otsuse jõusse.

Pētersone-Godmane ütles, et ta ei saa otsust kommenteerida.

"Mõistagi austan ma põhiseaduse kaitse büroo otsust, ent ma pean kahetsusväärseks, et minu 20 aasta pikkune töö korrakaitsesüsteemis on saanud sellise hinnangu," ütles ta ja lisas, et teda pole selle aja jooksul kordagi distsiplinaarselt karistatud.

BNS-ile on laekunud allikatelt ametlikult kinnitamata teave, et Pētersone-Godmanest vabaneva ameti võib üle võtta praegune asekantsler Dmitrijs Trofimovs.

Pētersone-Godmane ütles, et hetkel on tal vara veel enda tuleviku kohta midagi öelda, ent ta ei välistanud uut võimalikku ametikohta avalikus sektoris.

Pētersone-Godmane alustas ministeeriumis kantlserina tööd 2009. aastal.

Läti riigitelevisioon spekuleeris varem, et Pētersone-Godmane riigisaladuse luba ei pikendatud ilmselt seetõttu, et tal on lähedased suhted Juris Savickisega, energiaettevõtte Itera Latvija juhiga. Nii näiteks oli ta Savickise sünnipäevapeol Horvaatias.

Savickis väljendas kanalile kahtlust, kas sõprussuhted temaga võib olla riigisaladuse loast keeldumise tegelik põhjus.