EL eraldab 50 miljonit viie Aafrika riigi ühisüksusele

Raha läheb sõduritele terrorismi, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku immigratsiooniga võitlemiseks, ütles Federica Mogherini Mali pealinnas Bamakos.

"Stabiilsus ja areng Saheli piirkonnas on määrava tähtsusega mitte ainult Aafrikale, vaid ka Euroopale," ütles Mogherini. "See panus jõuab kohale väga ruttu ning loodan, et see paneb õigele rajale Saheli G5 kuuluvad partnerid," lisas ta.

Saheli G5 riigid Burkina Faso, Mali, Mauritaania, Niger ja Tšaad leppisid märtsis kokku plaanis luua 5000 sõdurist, politseinikust ja tsiviilisikust koosnev ühisüksus.

Samas ütles Mali välisminister Abdoulaye Diop, et viie riigi liidrid otsustasid üksuse suuruse kahekordistada.

"Saheli G5 riigipead, kes mõne nädala eest kohtusid Ar-Riyadis, otsustasid suurendada üksuse liikmete arvu 5000-lt 10 000-le," ütles Abdoulaye Diop.

2013.-2014. aastani aset leidnud ja Prantsusmaa juhitud sõjalise operatsiooniga suudeti võimult tõugata Mali põhjaosas tegutsenud islamistid, kuid viimaste rünnakud Mali tsiviilisikutele ja julgeolekujõududele jätkuvad.

Alates 2015. aastast on rünnakud levinud riigi põhjaosast kesk- ja lõunaossa ja naaberriikidesse, nagu Niger ja Burkina Faso.

Üksuse loomise esialgne otsus langetati 2015. aasta novembris N'Djamenas toimunud tippkohtumisel.