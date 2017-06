Viru Keskus ja hotell ehitavad end arhitektuurikonkursi abil ümber

Järgmise nädala teisipäeval-kolmapäeval toimuva linnafoorumi teemaks on kesklinna avalik ruum ja ühiskonna ootused sellele, eeskätt Maakri kvartali ja mere vahelisel alal. Kaks toimunud arhitektuurivõistlust tegelevadki selle ala jalakäijate liikumise planeerimisega. Neist ühe, Tammsaare pargi renoveerimistööd algavad juba sel suvel; Tallinna peatänava projekt peaks valmima 2020. aastaks.

Tallinna peaarhitekti Endrik Männi sõnul on prioriteediks jätkuvalt linna merele avamine - et seal oleks nii elumaju kui seal elamist toetavat taristut kohvikute-kaupluste-meelelahutuse näol. Norde Centrum sellega juba ka tegeleb, ka Porto Franco on suund sinnapoole.

Ühistransport ja kergliiklus on südalinnas küll eelistatud, kuid ka autotransporti ei saa unustada, kinnitas linnaarhitekt.

Linna peatänava ümberehitamisele lisaks muutub ka Viru Keskus ja Viru hotell ning nende ümbrus.

Viru Keskust ja hotelli ümbritsevad jalakäijate teed ja ülekäigud projekteeritakse täielikult ümber, et südalinna ala oleks rohkem jalakäijatele avatud, kuivõrd praegused lahendused ei toimi. Muuhulgas soovitakse Viru hotelli esisel väljakul olev taksoparkla ära kaotada ja hotelliesine jalakäijatele avatud väljakuks teha, et hotelliesine ala ei näeks välja nagu tagahoov.

Viru Keskusele soovitakse teha Narva maantee poole täiendav sissepääs praeguse parkimismaja kohalt, sest praeguse nurgapealse ukse läbilaskevõime on madal. "See on tulevane Viru Keskuse peasissepääs, täiesti kindlalt," ütles Viru Keskuse juht Ants Vasar.

Ümberehitus sõltub muinsuskaitse tingimustest

Muuhulgas kaalutakse Viru hotelli madala, kahekorruselise osa juurdeehitust - kolmekorruseliseks.

Ümber plaanitakse ehitada ka kompleksi keldriosa, kus praegu paikneb muuhulgas Kaubamaja toiduosakond ja bussiterminal, kuivõrd tegemist on kitsa ja madala ruumilahendusega. Enamik keldrist on hotelli käes, keskus soovib oma võimalusi keldrikorrusel laiendada ja parandada, selgitas Vasar.

Viru Keskus loodab ka oma hoone Estonia puiestee poolsesse külge tänavaalale lahendust, mis võimaldaks seda kõnnitee osa paremini kasutada. Soov on tekitada aktiivne tänavafront, nii et seal oleks palju ärisid, millesse kõigisse oleks omaette sissepääs. Praegu neid ärisid seal veel ei ole, kuid selleks soovitakse luua võimalus.

Praegune Kaubamaja ja Viru Keskuse vaheline galerii jääb sellest arhitektuurikonkursist välja.

Kas ja kui palju on võimalik laiendada Viru Keskust Tammsaare pargi terrasil asuvate purskkaevude poole ja ehitada madalat osa korruse võrra kõrgemaks, selgub muinsuskaitse eritingimustest. Viru hotelli omaaegne plaanitud laiendus Viru Poeg jäi just seetõttu kunagi ehitamata.

Bussiterminali võimaliku ümberehituse küsimusega tegeleb eeskätt Tallinna peatänava projekt.

Täpsed lahendused selguvad arhitektuurikonkursil välja pakutavatest lahendustest, mille seast valitakse välja võidutöö. Arhitekt Ülar Margi sõnul ei soovita konkursist osavõtjatele liiga palju tingimusi ette anda, et mitte nende loovust piirata. Esimeses etapis oodatakse üldiseid linnaruumilisi ideid, teises etapis minnakse hoonete ruumiprogrammiga juba täpsemaks.

Viru Keskust puudutava osa eest tasub Viru Keskus, linnaruumi puudutava osa projekteerimise eest maksmine selgub koostööst - Ants Vasar ütles, et keskus on valmis sellesse panustama. Ka linna peaarhitekt jäi tasumisest rääkides ebamääraseks, rääkides sünergia otsimisest.