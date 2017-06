Iraani parlamendis puhkes tulevahetus, on haavatuid

Ajastul, mil noorte tähelepanu koondub aina enam virtuaalmaailma, on ootamatu, et viimase paari kuu jooksul on kõikjal maailmas haaranud varateismelised enda kätte fidget spinneri. Eestis laiemale üldusele veel pigem võõras, kuid juba mõned nädalad poelettidelt hetkega kaduv mänguasi on pannud siinsedki ettevõtjad kiiremini tegutsema.