Relvastatud isikud ründasid Iraani parlamenti ja ajatolla Khomeini pühamut

Kohalike uudisteagentuuride andmetel tulistas vähemalt üks ründaja parlamendihoone sees. Surma sai vähemalt üks turvameestest. Teated võimalike hukkunute ja haavata saanute kohta on hetkel veel väga vastukäivad, vahendasid Reuters ja BBC.

Uudisteagentuurile IRIB ütles üks rahvasaadik, et ründajaid oli rohkem kui üks ning et nad olid relvastatud automaatidega AK-47. Uudisteagentuur IRINN märkis, et parlamendis oli ründajaid kolm ning tulistamises sai viga kuni kaheksa inimest.

Samuti on meedia teatanud tulistamisest ajatolla Ruhollah Khomeini mausoleumi juures. Uudisteagentuuri Fars andmetel ründasid pealinna lõunaosas asuvat pühamut kolm meest. Kaks ründajat tulistasid mausoleumis viibinud inimesi, kolmas oli aga suitsiiditerrorist, kes end ka sündmuskohal õhku lasi. AFPandmetel aga tegelevad demineerijad sündmuskohal veel mingi lõhkeseadeldise ohutuks tegemisega.

Reutersile ütles üks tunnistajatest, et praeguseks tundub, et vahejuhtum parlamendis on juba lõppenud. Küll on aga sündmuskohal suurel hulgal politseinikke ja julgeolekutöötajaid.

Teine rahvasaadik aga ütles uudisteagentuurile ISNA, et üks ründaja õnnestus kinni pidada, kuid kolm ründajat on veel endiselt parlamendihoones ja peidavad end kuskil parlamendiliikmete kabinettides.

Nii parlamendihoone kui ka mausoleumi puhul on teatatud, et üks või kaks ründajat on sündmuskohalt põgenenud ning tulistamine ja tagaajamine käib juba lähistel asuvatel tänavatel.

Meedia andmetel leidsid kaks rünnakut aset üsna samal ajal ning tundusid olevat omavahel koordineeritud.

Ründajate tausta ja motiivi kohta pole hetkel veel mingeid teateid. Riigimeedia on öelnud vaid seda, et rünnakud olid "terrorirühmituste poolt korraldatud".

Juhtum võib olla tagasilöögiks mõõdukaks peetud presidendile Hassan Rouhanile, kes äsjase valimiskampaania ajal lubas muuhulgas ka julgeoleku vallas olukorda parandada.

Uudist täiendatakse!

Sotsiaalmeedias levib juba videomaterjali sündmustest Teheranis:

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

Väidetavalt kujutab foto sündmuskohta mausoleumi juures.