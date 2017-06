Ajalehe Washington Post andmetel palus USA president Donald Trump kõrgeid julgeolekuametnikke, et need veenaksid tollast Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhti James Comeyt loobuma uurimisest, mis puudutas väidetavaid seoseid Trumpi meeskonna ja Venemaa vahel.

Väljaande allikate kohaselt küsis Trump näiteks käesoleva aasta märtsis luuredirektor (DNI) Dan Coatsilt, kas viimane võiks sekkuda Comey tegevusse ja veenda FBI juhti loobuma tähelepanust Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni suhtes.

Allikad põhjendavad oma väiteid Coatsi enda käest kuuldud kirjeldustega vestlustest Trumpiga. Coats olevat sellise palve täitmisest keeldunud.

Samuti olevat Trump tahtnud, et Coats ja Luure Keskagentuuri (CIA) juht Mike Pompeo teataksid avalikult, et kogu Venemaaga kokkumängu puudutav teema on "jama".

Coatsi büroo ei soovinud ajalehele luuredirktori ja presidendi vestluste sisu kommenteerida.

Flynn pidi Trumpi rahvusliku julgeolekunõuniku kohalt lahkuma jaanuaris, kui tuli välja, et ta oli oma Valge Maja kolleegidele ja ka asepresident Mike Pence'ile andnud ebapiisavat infot suhtluse kohta, mis tal oli olnud Venemaa USA suursaadiku Sergei Kisljakiga üleminekuperioodi ajal. Trumpi administratsioon on mõista andnud, et iseenesest polnud üleminekumeeskonna liikme Flynni kontaktid Vene suursaadikuga midagi erilist ja ebaseaduslikku ning et tagasiastumise - sisuliselt vallandamise - põhjuseks olid ikkagi administratsiooni liikmetele tema poolt antud valeütlused.

Erukindral Flynni näol oli juba valimiskampaania ajal tegu ühega neist isikutest, keda Trumpi kriitikud süüdistasid liiga lähedastes või kummalistes suhetes Venemaaga. Pärast erruminekut oli Flynn olnud regulaarselt analüütikuks Venemaa propagandavahendiks peetavas telekanalis RT ning 2015. aastal istus ta ühel RT galaõhtul president Vladimir Putini lähedal. Galaõhtul peetud kõne eest sai ta oma konsultatsioonifirma kaudu ka RT käest raha.

USA meedia andmetel oli Flynn ka peamiseks teemaks president Trumpi ja FBI juhi Comey vastasseisus. Väidetavalt oli Trump avaldanud soovi, et Comey erukindral Flynni puudutava uurimisega ei jätkaks, ning kui seda ei juhtunud, FBI juht vallandati. Samal ajal väidavad mitmed väljaanded ka seda, et Trump sooviks hea meelega Flynni kunagi uuesti Valges Majas näha.

USA meedia aga teatas teisipäeval, et Flynn on andnud senati luurekomiteele üle 600 dokumenti. Luurekomitee oli Flynnilt varem selliste dokumentide ja tunnistuste andmist nõudnud ning esialgu teatas erukindrali advokaat, et Flynn ei kavatse nõudmist täita. Senati luurekomitee nõudmise eiramine oleks toonud kaasa pika juriidilise protsessi.

Hetkel pole teada, miks Flynn ikkagi otsustas senati luurekomiteega koostööd teha. Flynn oli varem lubanud tulla tunnistama, kui talle pakutakse juriidilist kaitset "ebaõiglaste süüdistuste eest".

Coats annab senati luurekomitee ees tunnistusi kolmapäeval, FBI eksjuht Comey aga neljapäeval.