Luik: tulin poliitikasse tagasi kohusetundest

1990. aastatel kaks korda valitsusse kuulunud Luik ütles, et on kogu oma elu pühendanud riigi teenimisele väga erinevates ametites. "Minu jaoks ei ole oluline ametinimetus, vaid see, kas ma saan riigi jaoks midagi ära teha."

"Kohusetundest tulin [poliitikasse] tagasi, proovin anda oma parima," kinnitas Luik.

Luik ütles, et arvestades julgeolekuolukorda ja pinget seoses terrorismiga, on kaitseministeeriumi haldusala võtmetähtsusega ja ta soovib seda vastutust kanda.

Kui IRL-i volikogu vangerduse heaks kiidab, võtab Luik kaitseministri portfelli üle Margus Tsahknal.

Parteijuht Seeder ütles, et kolme ministri väljavahetamine ei olnud kuidagi ajendatud kehvast tööst, vaid tema soov uue erakonnajuhina on see, et poliitika oleks selgem ja partei suudaks end jõulisemalt kehtestada.

Lisaks Tsahknale loovutavad koha valitsuses veel rahandusminister Sven Sester, kelle ameti võtab üle Toomas Tõniste. Keskkonnaministri kohal lahkub Marko Pomerants ja uueks ministriks saab Siim Kiisler.