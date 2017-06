Tõniste: riigi rahandus ei tohiks olla mängumaa

Tõniste ütles, et maksupakett on juba riigikogus ja rahandusminister enam otseselt midagi teha ei saa.

Tõniste põhimõte on, et riigi rahandus ei tohiks olla mängumaa, kus katsetatakse. "Ideaalis peaks see olema stabiilne, ettevõtjasõbarik keskkond. Et ettevõtjad tunnevad, et neid austatakse. Nad on nõus makse maksma, kui saavad aru, kuhu see raha läheb."

Tõniste lubas vastu seista ka bürokraatia paisumisele. Ta tuletas meelde, et masu ajal sai riigikogu sellega väga hästi hakkama, kuid ka nüüd ei tohi paisutada sektorit, mis kulutab ettevõtjate makstud makse.

IRL-i eestseisus toetab kolmapäeval konsensuslikult parteijuhi Helir-Valdor Seederi ettepanekut vahetada valitsusdelegatsioonis välja kolm liiget.

Sester ütles, et vangerdus ei ole kuidagi ajendatud seniste ministrite kehvast tööst, vaid tema soov uue erakonnajuhina on see, et poliitika oleks selgem ja partei suudaks end jõulisemalt kehtestada.

Lisaks Sesterile loovutavad koha valitsuses veel kaitseminister Margus Tsahkna, kelle ameti võtab üle Jüri Luik. Keskkonnaministri kohal lahkub Marko Pomerants ja uueks ministriks saab Siim Kiisler.