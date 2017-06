May: inimõiguste teema ei tohi takistada terrorismivastast võitlust

Suurbritannia peaminister Theresa May teatas teisipäeval, et ta on valmis muutma inimõiguste valdkonda puudutavaid seadusi, kui see samm on vajalik terrorismis kahtlustatavate isikute tegevuse senisest jõulisemaks piiramiseks.

Pärast laupäeval toimunud terrorirünnakut Londonis on julgeolekuteema valimiskampaanias senisest veelgi enam esile tõusnud, vahendas Politico.

May märkis oma sõnavõtus, et ta soovib terrorismis süüdi mõistetud isikutele pikemaid karistusi. Samuti avaldas ta soovi, et valitsusel oleks edaspidi lihtsam terrorismis kahtlustatud välisriikide kodanikke riigist välja saata.

Peaminister lausus, et tema eesmärgiks on piirata terrorismikahtlusega isikute liikumisvabadust siis, kui "meil on piisavalt tõendeid, et nad kujutavad ohtu, kuid liiga vähe tõendeid selleks, et neil kohtu ees süüdistus esitada".

"Ning kui inimõigusi puudutavad seadused nende asjade tegemisel teele ette jäävad, siis me muudame neid seadusi," rõhutas May.

Politsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse seotuses Manchesteri terrorirünnakuga

Suurbritannia politsei teatas läinud ööl suhtlusvõrgustiku Twitter vahendusel, et nad võtsid kinni 38-aastane mehe, keda kahtlustatakse seotuses Manchesteri terrorirünnakuga. Mees peeti kinni Londoni Heathrow' lennuväljal.

Politsei teatel oli tema kinnivõtmine ette kavandatud ja mingit ohuolukorda lennuväljal ei tekkinud.

Manchesteri terrorirünnakuga seoses on endiselt vahi all seitse meest, 12 esialgset kahtlusalust on vabastatud. Kahe nädala eest toime pandud terrorirünnakus USA lauljanna Ariana Grande kontserdi lõpus hukkus 22 inimest.

Märtsis sai Londonis parlamendihoone lähedal islamiusku pöördunud briti rünnakus surma neli inimest. Laupäeva õhtul sõitsid kolm meest kaubikuga Londoni kesklinnas rahva sekka ja pussitasid tänaval viibivaid inimesi.