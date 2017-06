Tallinna Sadam positsioneerib end börsil stabiilse dividenditulu maksjana

Raid ütles kolmapäeval toimunud ümarlaual, et Tallinna Sadama puhul ei saa oodata mitmekordset kasvu nagu mõne idufirma puhul, samas on tegu väga kindla ja stabiilse ajalooga ettevõttega.

"Meie positsioon on dividendiaktsia," rõhutas ta.

Kalm märkis, et eesmärk on tekitada palju aktsionäre eestlaste seas, kes neid usaldaks ja näeks Tallinna Sadamat kui head dividendimaksjat.

Ta tõi välja, et ettevõte ärivaldkondadeks on nii reisijad, kaup, kinnisvara kui laevandus ning teist sellist sadamat, kelle portfellis on korraga nii sadamaäri kui laevandus, väga polegi.

"Börsilemineku suhtes on see isegi hea, et munad on mitmes korvis. Juhul kui kaubaäri muutub keeruliseks, siis kompenseerime seda kinnisvaraäri kasvuga ja laevandus genereerib meile pidevalt rahavoogu," lausus ta. "Need neli valdkonda mõnes mõttes maandavad riske ja ma arvan, et see on hea. See on osa meie börsilemineku loost".

Marko Raidi sõnul on kokku lepitud, et Tallinna Sadama börsileminek ei ole maailmavallutamise projekt - Aasiasse aktsiaid müüma ei minda.

"Fookus on Euroopa, esmajärjekorras Eesti," sõnas ta.

Investoritena nähakse Eesti jaeinvestoreid, Balti institutsioone ning ka muid fonde. Näiteks võiksid aktsiatest olla huvitatud Soome pensionifondid, aga ka Ida-Euroopa fondid.

Parvlaevaäri on hästi käima läinud

Eelmise aasta oktoobrist alustas Tallinna Sadama tütarettevõte TS laevad parvlaevaliiklust Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil. Algus oli konarlik, kuna ükski uutest laevadest ei jõudnud tähtajaks kohale.

Kalmu sõnul on aga nüüd äri hästi käima läinud. Parvlaevadega liigub aastas kaks miljonit reisijat ning kui kulusid ja kvaliteeti hästi juhtida, on tegu börsilemineku mõttes väga stabiilse rahavoo garanteerijaga.

"Kuna on neli uut laeva, usun, et suudame kulusid hästi hoida. See on tõusnud tõsiseks äriks meie portfellis," kinnitas Tallinna Sadama juhatuse esimees.

Börsileminekuks on aeg soodne

Ettevõtte juhtide sõnul on aeg börsileminekuks väga hea, kui aasta jooksul majanduskeskkond ei muutu.

"Oleme suhelnud rahvusvaheliste fondidega ja kolme viimase aasta jooksul on iga aastaga järjest huvi suurenenud," sõnas Raid ja lisas, et väljundit otsivaid fonde on palju, aga investeerimiseks sobivaid kohti vähe.

Samas on soovi korral võimalik protsessile ka pidurit tõmmata. Näiteks kui maailmaturul jaanuaris-veebruaris midagi juhtub, nii et sel hetkel head hinda ei saaks, siis võidakse ka otsustada börsileminekust loobuda.

Tallinna Sadama nõukogu andis 31. mail juhatusele nõusoleku alustada ettevalmistustega Tallinna Sadama aktsiate börsil noteerimiseks.

Kõigepealt viiakse läbi avalik hange, et kaasata IPO protsessi sõltumatu finantsnõustaja. Hanketähtaeg on 26. juuni.

Emissiooni korraldamisega tegelevaid pankasid plaanitakse otsima hakata sügisel ning börsileminekuks ollakse praeguste plaanide järgi valmis järgmise aasta teises kvartalis.

AS-i Tallinna Sadam kuni 30 protsendi aktsiate avalik noteerimine on kokkulepitud valitsuse koalitsioonilepingus.

Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta esimese poolaasta lõpuks.