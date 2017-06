Mihhail Korbist saab ilmselt Keskerakonna peasekretär

Korbi peasekretäriks esitamist kinnitas ERR-ile kaks allikat.

Korb ütles ERR-ile, et kui talle juhatuse poolt selline ettepanek tehakse, siis ta tõsiselt kaalub seda.

"Kui selline ettepanek tehakse, siis ma kindlasti seda tõsiselt kaalun," sõnas Korb.

Korb ütles, et juhatuses ei ole seda küsimust arutatud.

Veel peasekretäri ametis olev Jaak Aab ütles, et selle ettepaneku peab tegema erakonna esimees esmaspäevasel juhatuse koosolekul. Aabi sõnul on uuele peasekretäri kohale läbi käinud erinevad kandidaadid. "Eelkõige on see esimehe otsus ja esimehe ettepanek juhatusele," ütles Aab.

Senine Keskerakonna peasekretär Jaak Aab asub tööle riigihalduse ministri ametis.