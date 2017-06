Luige hinnangul on alliansis mõrad, vajaka igapäevasest liitlastundest

Luik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et keegi ei tohiks lugeda silmi selle ees, et lääne liit, mille puhul Eesti loodab tugevale kaitsele, on ikkagi paljudes küsimustes vähemalt väikeste mõradega.

"Jätame kõrvale kogu selle retoorika, mis on väga värvikas, eelkõige ühelt poolt. Aga fakt on see, et on tekkinud olukord, kus ei tunnetata üksteise suhtes enam väga tugevat usaldust. See on asi, mille taastamise nimel peaksime võimalikult aktiivselt töötama. Ja ma ei mõtle "meie" all ainult Eestit, vaid kogu NATO allianssi tervikuna," rääkis tulevane kaitseminister.

"Fakt on see, kui need mõrad süvenevad - sõnast kasvab sõna, probleemist probleem - siis võib see kaasa tuua väga negatiivseid tagajärgi, eriti väikestele riikidele nagu Eesti, kelle jaoks lääneriikide ühtsus on võtmetähtsusega julgeolekupoliitiline küsimus," lisas ta.

Luik ütles, et tema arvates NATO viienda artikli kehtivuses, mis tähendab liitlaste valmisolekut üksteisele appi tulla, põhjust kahelda ei näe.

"Aga oluline on see, et lisaks artikkel viiele on vaja kogu aeg üleval hoida igapäevast liitlastunnet, et tülid, mis puudutavad näiteks kaubandust ja selle tasakaalutust, et need tülid ei süüviks julgeolekupoliitikassa. Täna on see risk, et need teemad seotakse ja kogu see sasipundar nõrgestab julgeolekupoliitika aluseid," hoiatas ta.

IRL-i eestseisus toetas kolmapäeval konsensuslikult parteijuhi Helir-Valdor Seederi ettepanekut vahetada valitsusdelegatsioonis välja kolm liiget. Kui IRL-i volikogu vangerduse heaks kiidab, võtab Luik kaitseministri portfelli üle Margus Tsahknal.

Parteijuht Seeder ütles, et kolme ministri väljavahetamine ei olnud kuidagi ajendatud kehvast tööst, vaid tema soov uue erakonnajuhina on see, et poliitika oleks selgem ja partei suudaks end jõulisemalt kehtestada.

Lisaks Tsahknale loovutavad koha valitsuses veel rahandusminister Sven Sester, kelle ameti võtab üle Toomas Tõniste. Keskkonnaministri kohal lahkub Marko Pomerants ja uueks ministriks saab Siim Kiisler.