Moskva: USA õhurünnak Damaskuse üksuste vastu rikkus rahvusvahelist õigust

USA juhitud koalitsioon teatas teisipäeval, et nad pommitasid Süürias valitsusmeelseid vägesid, kes tungisid hoolimata korduvatest hoiatustest nende jaoks keelatud piirkonda. Tegemist oli kuu aja jooksul juba teise korraga, kui USA liitlasväed Süüria valitsusmeelsete jõudude vastu õhurünnaku korraldavad.

Süüria valitsusvägede allikas ütles Reutersi teatel, et äsjane õhurünnak tõi kaasa ka inimohvreid ning materiaalset kahju ja et see näitab, et USA koalitsioon "toetab terrorismi".

Kolmapäeval teatasid režiimiväed, et nad võivad asuda ründama USA positsioone ja hoiatasid, et "loobuvad vaoshoitusest", kui Washington "punase joone" ületab.

USA relvajõud on omakorda korduvalt hoiatanud, et Süüria valitsusväed peavad eemale hoidma nn deeskalatsioonitsoonist, mille koalitsioon on kehtestatud ISIS-e vastu võitlevate opositsioonivõitlejate ja neid toetavate USA eriüksuslaste ümber.