Audru vallavanem süüdistab blogipidajat laimus

Lääne ringkonnaprokuratuur alustas kriminaalmenetlust võimuesindaja laimamise faktis. Prokuröri hinnangul on tegemist mõnes mõttes erakordse kriminaalasjaga ja ka kohtupraktika puudub. Menetlust alustati Audru vallavanema Siim Suursilla avalduse alusel, kelle väitel on tema kohta internetis laimu levitatud.

Teema sai alguse blogist, mida Audru valla elanik Anne Seimar peab ligi kümme aastat. Hiljuti küsis naine vallast valla pangakaardi kasutamise andmeid. Need saanud, keskendus ta sularaha väljavõtmisele pangaautomaadist 2014. aasta 21. detsembril, mis oli pühapäev, ja esitas küsimuse, kas vallavanem mängib valla rahaga kasiinos, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siim Suursild väidab, et valla pangakaart on üksnes kassapidajal ja sularaha võetakse toetuste tarvis välja iga kuu.

"Minul on tulemas kuuendad kohaliku omavalitsuse valimised, millel ma tõenäoliselt osalen. Viiel eelmisel korral ma midagi sellist nagu praegu kogenud ei ole, kus lihtsalt võetakse suvaline valeväide ja asutakse seda väidetavate tulevaste poliitiliste konkurentide poolt laialt levitama," rääkis Suursild.

Siim Suursild on Isamaa ja Res Publica Liidu liige. Blogipostitust jagasid Facebookis esimeste hulgas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Pärnumaa ringkonna esimees Helle Kullerkupp ja juhatuse liige Edmund Penu.

Suursilla sõnul tegi ta avalduse prokuratuuri just nende kohalike poliitikute tõttu, kes blogi Facebookis jagasid.

"Selles osas ka kohtupraktikat meil ei ole ja selliseid kaasusi tõepoolest on üksikuid, mis on olnud menetluses. Eks igal inimesel on õigus oma arvamusele. Küll aga tuleb eristada seda, mis võiks olla kriitika vallavanema töö tegemise osas. Kui aga esitatakse kontrollimata valeväiteid, siis praegune kriminaalõigus leiab, et tegemist on kuriteoga," selgitas Lääne ringkonnaprokurör Küllike Kask.

Anne Seimarilt kommentaari saada ei õnnestunud. Helle Kullerkupp aga ütles, et jagas blogipostitust, kuna on veendunud, et seal kirjutatu vastab tõele.