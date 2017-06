Potisepp: tootjatel pole enam üldse ettekujutust, mida maksustama hakatakse

Rahandusministeerium teatas teisipäeval kavatsusest lisada magusamaksu seaduseelnõusse ka suhkrut või magusainet sisaldavad piimajoogid, kuid seda on ministeeriumi kinnitusel tarvis üksnes selleks, et hiljem saaks taotleda Euroopa Komisjonilt riigiabi luba nende maksust vabastamiseks.

Sirje Potisepp ütles ERRile, et osales küll teisipäeval riigikogu rahanduskomisjonis maksuarutelul, kuid seal sellisest kavatsusest teada ei antud. Vähemalt ei olnud võimalik sellest nii konkreetselt aru saada.

"Meid hämmastab selline tööstiil ministeeriumi poolt, kus ei saadagi aru, mida üldse tahetakse, mis tooteid tegelikult tahetakse maksustada. See ei peaks nii olema ja sellepärast on meil väga selge ettepanek eelnõu menetlemine peatada, eelnõu tagasi võtta ja alustada nii, nagu üht eelnõud peab ette valmistama," sõnas ta.

"Toiduliit ei teinud Potisepa sõnul rahanduskomisjonis magusamaksu eelnõusse enam ühtki ettepanekut, vaid jäi oma seisukohale kindlaks, et ei toeta ühtegi toidumaksu ühel või teisel moel."

Toiduliit ei teinud Potisepa sõnul rahanduskomisjonis magusamaksu eelnõusse enam ühtki ettepanekut, vaid jäi oma seisukohale kindlaks, et ei toeta ühtegi toidumaksu ühel või teisel moel ja toonitas komisjonis, et eelnõul on suured sisulised puudused ja selle kiire läbisurumine ei vasta hea õigusloome tavale.

"Valitsus on eiranud kohustust teha enne plaanitavate muudatuste eelnõuks vormistamist elementaarseid analüüse ja mõjuhinnanguid, mis võimaldaksid adekvaatselt hinnata esiteks seda, mil määral üldse maksupoliitika mõjutab inimeste tervisekäitumist, aga ka seda, millist mõju üks või teine maksumuudatus osutaks meie majandusele, tööstustele, tööhõivele ja halduskoormusele" tõdes ta.

"Vähe sellest, et see kohustus on jäetud tööstuste õlule, on eelnõu menetlusele antud selline tempo, et põhjaliku analüüsi tegemiseks ei ole lihtsalt piisavalt aega," lisas Potisepp.

Tema hinnangul tuleks kogu maksupaketile pidurit tõmmata ja teiseks teha analüüs eelnõus pakutud lahenduste kooskõlast Euroopa Liidu õigusega.

"Meie hinnangul ei vasta tõele tänase eelnõu seletuskirjas antud seisukoht, justkui puuduks eelnõul puutumus ELi õigusega. Tänaseks on eelnõu koostajad tunnistanud, et eelnõu puhul tõusetub selgelt riigiabi küsimus ning piimatoodete lisamine maksustatavate toodete nimekirja ei lahenda seda probleemi. Igasugune võimalik riigiabi andmine tuleb kooskõlastada Euroopa Komisjoniga veel eelnõu väljatöötamise etapis, et maandada võimalikud riskid ja vajadus asuda hiljem seadust taaskord ümber tegema," rõhutas Potisepp.

Tema sõnul on piimatööstused koostamas rahandusministeeriumile pöördumist ja soovivad ka rahanduskomisjoniga kohtuda.

"See on juba sõda ettevõtjate ja valitsuse vahel," nentis Potissepp.