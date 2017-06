Opositsioon on IRL-i uute ministrite suhtes kriitiline

IRL-i eestseisus kinnitas kolmapäeval kolm uut ministrit. Kaitseministriks saab Jüri Luik, rahandusministriks Toomas Tõniste ja keskkonnaministriks Siim Kiisler. IRL-i esimehest Helir-Valdor Seederist saab fraktsiooni esimees ja vahetuvad ka riigikogu mitme komisjoni esimehed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Opositsioon aga on kriitiline uute ministrite osas, kiita saab vaid Jüri Luik.

"Hea valik on Jüri Luik, seda võib kiita, aga mis puudutab Kiisleri vahetamist Pomerantsiga, see näitab, et Res Publica suund valitsuses saab tugevamaks. Kiisler ja Reinsalu on ainukesed pikaajalised Res Publica tiiva esindajad," kommenteeris Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) loeb ministrite valikust välja, et IRL-i ministrikandidaatide pink on lühike ja Res Publica tiival on suur mõju.

"Tegelikult Seeder Res Publica tiivast ja Res Publica säilitab nii fraktsiooni kui ka valitsuse ja ka erakonna seisukohast küllaltki olulise niiditõmbaja rolli. See näitab, et sisulist kvalitatiivset muudatust ei toimunud, on toimunud niisugune silmamoondus," rääkis EKRE esimees Mart Helme.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik nimetas IRL-i ministritevahetust poliittehnoloogiliseks manööviks.

"Tundub, et keegi nõuandja on öelnud, et võtke kindlasti väljastpoolt, et siis jääb parem mulje. Aga väljastpoolt võtmisega on nad jõudnud nüüd Tõnisteni, kelle olek nii tähtsa ministri koha peal ei jäta head muljet, vaid sellise poliitvirvenduse mulje," ütles Talvik.

Sadat kriitikavaba päeva opositsioon uutele ministritele ei anna.