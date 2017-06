Sõerd ei usu, et Euroopa Komisjon magustatud piimajookidele erandi teeb

Rahandusministeerium peab magustatud joogi mõiste alla lisama ka piima- ja jogurtijoogid, kuid et neid suhkrumaksuga ei maksustataks, taotletakse Euroopa Komisjonist erandit. Reformierakonda kuuluv endine rahandusminister Aivar Sõerd ei usu, et komisjon erandit lubaks.

Magusamaksu puhul maksustataks praeguse seisuga vaid suhkruid sisaldavaid karastusjooke. Rahandusministeeriumis valminud muudatusega liigituksid magustatud jookide alla ka piima ja hapendatud piima baasil valmistatud joogid. See aga tähendaks, et sarnaselt limonaadidele tuleks maksustada ka näiteks joogijogurteid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me siiski soovime välistada mõlemad, nii piimajoogid kui ka jogurtijoogid. Aga tehniliselt see paraku käib selliselt, et kõigepealt me peame sisse kirjutama seadusesse, et see on maksuobjekt. Aga samaaegselt sellega peame ka sisse kirjutama Euroopa Komisjonile taotluse riigiabi korras välistada need maksu alt välja," selgitas rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov.

Teisisõnu - kuigi piimajoogid ja jogurtid käiksid maksustamise alla, siis riik nende pealt maksu koguda ei plaani ja Jegorovi sõnul ei ole nad ka eelarves nende summadega arvestanud.

Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd aga nendib, et on väga tõenäoline, et Euroopa Komisjon ei tee erandit ei naturaalsetele mahladele ega ka magustatud piimajookidele.

"Soome tahtis maksustada kompvekke, aga tahtis maksubaasist välja jätta küpsised, mis on ka suhkrut sisaldavad tooted. Aga küpsistele Soome erandit ei saanud. Nii et väga tõenäoline, et ka Eesti erandit ei saa, kuna suur osa limonaadidest imporditakse, toodetakse väljaspool Eestit, sealhulgas teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Aga magustatud piimatooted toodetakse suures osas Eestis ja sellist asja ei tohi olla, et oma tootjaid eelistatakse ja taotletakse riigiabi," selgitas Sõerd.

Juhul, kui suhkrumaksu kehtestamine praegusel kujul parlamendist läbi läheb, võib see Euroopa Komisjoni võimaliku eitava vastuse puhul tähendada Sõerdi sõnul aga Eesti riigile eelarveaugu kõrval ka miljoneid eurosid tuulde visatud raha.

"MTA peab üles ehitama täiesti uue infosüsteemi. Raisatakse raha ära, ehitatakse üles tohutu infosüsteem, kulutatakse miljon eurot ja siis aasta lõpus ei tulegi asjast midagi välja," rääkis Sõerd.