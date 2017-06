Neljapäeval toimusid Suurbritannias ennetähtaegsed parlamendivalimised, mida ERR-i uudisteportaal kajastab otseblogi vormis. Lävepakuküsitluste kohaselt said konservatiivid 316 kohta ehk oluliselt vähem kui eeldatud. See tähendaks ka seda, et peaminister May on kaotanud parlamendienamuse, kuid konservatiivid on endiselt suurim partei.

Corbyn kutsus peaministrit üles ametist lahkuma

Suurbritannia erakorralistel valimistel oodatust paremat tulemust näidanud Tööpartei liider Jeremy Corbyn ütles kutsus reede varahommikul peaministrit üles ametist lahkuma.

"Theresa May on kaotanud konservatiivide kohad, kaotanud hääled, kaotanud toetuse ja kaotanud usalduse. Ma arvaksin, et see on lahkumiseks piisav," ütles Corbyn pärast tagasivalimist Islingtoni valimisringkonnas.

Peaminister vastas, et konservatiivid kavatsevad tagada riigile vajaliku stabiilsuse.

"Riik vajab stabiilsust ja mis iganes lõplikud tulemused ka poleks, Konservatiivne Partei tagab, et me saaksime täita oma kohuse see stabiilsus kindlustada," ütles May pärast seda, kui selgus tema tagasivalimine Maidenheadi valimisringkonnas.

TAUST:

Peaminister May kuulutas aprillis ennetähtaegsed ehk kolm aastat varem toimuvad valimised välja eesmärgiga saada peagi Euroopa Liiduga peetavateks Brexiti-kõnelusteks tugevam mandaat ja kindlam parlamendienamus. Esialgu prognoositi konservatiividele ülekaalukat võitu, kuid erakonna edumaa on sellest ajast saadik järjekindlalt vähenenud ning see on hakkas mõjuma halvasti juba naelsterlingi kursile.

Viimaste arvamusküsitluste kohaselt oli konservatiivide edumaa peamise opositsioonierakonna ehk Jeremy Corbyni juhitud leiboristide ees juba väga napp ning loodetud mandaadi kasvatamise asemel võis Konservatiivne Partei hoopis kaotada senise parlamendienamuse. Parlamendienamuseks läheb 650-kohalises alamkojas vaja 326 kohta. Hetkel mil, May valimised välja kuulutas, oli tema erakonnal 330 kohta. Leiboristidel oli seni 229, Šoti Rahvusparteil (SNP) 54, liberaaldemokraatidel üheksa ja erinevatel väiksematel parteidel - sealhulgas Põhja-Iirimaa erakondadel - kokku 26 kohta.

Seega suutmatus oluliselt kohtade arvu kasvatada, rääkimata võimalikust kohtade või parlamendienamuse kaotamisest, on peaminister May jaoks tõsiseks tagasilöögiks ning näitaks tõsist poliitilist valearvestust.

Samas oli osa eksperte veendunud, et hoolimata viimasel ajal langema hakanud toetusnumbritest õnnestub valitsusparteil valimistel oma parlamendienamust suurendada. See veendumus tulenes osaliselt ka Briti valimissüsteemist, kus valimisringkonnas võidab kõige suurema tulemuse, mitte aga absoluutse enamuse, saanud kandidaat ja mis seega võimaldab erakonnal saada parlamendis suure enamuse ka siis, kui üleriigiliselt on edumaa peamise rivaali ees üsna väike. Oli ka võimalus, et leiboristide toetuse kasv on toimunud eelkõige ringkondades, mille saadikukohad on juba niikuinii nende käes, mitte aga valimisringkondades, kus neil tuleb võidu nimel koht konservatiivide käest ära võtta.

Uuringufirmade seisukohtades mängis rolli ka see, et peaministrit peeti Corbynist oluliselt kompetentsemaks, ning prognoos, et noored ja vaesed pole valimistel nii aktiivsed kui vanemad ja rikkamad inimesed. Need asjaolud toetasid pigem konservatiivide võitu.

Võimaluse, et leiboristidel õnnestuks saavutada parlamendienamus üksinda valitsemiseks, olid uuringufirmad sisuliselt välistanud.

Pikemat valimiseelset analüüsi võimalike tulemuste ja Briti uuringufirmade täpsuse teemal saab lugeda veebilehelt FiveThirtyEight. Hea uudis -õigemini lootus - konservatiivide jaoks tundus olevat see, et uuringufirmad alahindavad taas kord nende tegelikku toetust. Halb uudis võis olla aga see, et uuringufirmad ja eksperdid on seekord alahinnanud hoopis leiboristide toetust.

Paratamatult on valimiskampaaniat mõjutanud ka äsja sel kevadel ja suve alguses Londonis, Manchesteris ja siis taas kord Londonis toimunud terrorirünnakud.

Ajakava

Valimisjaoskonnad Suurbritannias avati Eesti aja järgi kell 9 hommikul (ehk kohaliku aja järgi kell 7 hommikul) ja suleti keskööl. Häälte lugemist alustati koheselt pärast valimisjaoskondade sulgemist. Samal ajal avaldati ka esimene lävepakuküsitlus.

Esialgseid tulemusi hakati avaldama umbes tund aega pärast valimisjaoskondade sulgemist. Kella 8 paiku oli teatamata veel 17 ringkonna tulemused.