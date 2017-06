ERR Londonis: parteidele heidetakse ette Brexiti kohta hägusate vastuste andmist

Kui Suurbritannia peaminister Theresa May 50 päeva eest erakorralised valimised väljakuulutas, lootis ta brittidelt saada tugeva mandaadi ja suure enamuse parlamendis. Küsitlused näitavad aga, et kuigi tänagi võimul olevad konservatiivid koguvad tõenäoliselt kõige rohkem hääli, on ülekaal märksa tagasihoidlikum kui May lootis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui tal õnnestub enamust üksnes vähe suurendada, pole sellest palju kasu ja see võib tekitada küsimusi tema juhtimisvõimes. Kui ülekaal on vähem kui 50 kohta, võib see tekitada küsimusi," arvas Yougovi poliitika- ja sotsiaaluuringute juht Joe Twyman.

Kui veel aasta tagasi ennustas pika kogemusega poliitikavaatleja Robert Cooper, et leiboristid ei suuda Jeremy Corbyni juhtimisel taastuda Brexiti referendumiga saadud hoobist, siis nüüd tõdeb ta, et inimesed usaldavad leiboristide liidrit. Näiteks lubab suur osa noori britte toetada leiboriste.

Valimiste üheks võtmeküsimuseks ongi see, kui paljud neist hääletama tulevad.

"Corbyn usub seda, mida ta räägib ja seetõttu tundub ta loomulik ja ehe. Aga probleem on poliitikates. Tegelikult tunduvad mõlema juhtpartei poliitikad väga tagasivaatavad. Poliitika peaks keskenduma tulevikule, mitte minevikule," ütles Cooper.

Leiboristid lubavad näiteks taasriigistada raudtee-, posti- ja veeteenused. Theresa May lubab sujuvat Euroopa Liidust lahkumist. Aga arvestades, et Brexit on nende valimiste kõige olulisem teema, on poliitikud sellest vaatlejate hinnangul rääkinud häbiväärselt vähe.

"Ükski partei pole detailselt avalikustanud midagi enamat kui me juba enne kampaania algust teadsime selles osas, mida nad Brexiti läbirääkimistel saavutada tahavad. Liberaaldemokraadid on väga jõuliselt teinud kampaaniat liitu jäämise eest, aga see pole neid eriti aidanud," ütles Twyman.

Suurbritanniat tabanud terrorirünnakud on samuti saanud poliitikute kampaania osaks. Näiteks tsiteerisid mitmed ajalehed kolmapäeval peaminister Theresa Mayd, kes lubab rebida puruks inimõiguste seadused, kui need peaksid tal takistama terroristidega tõhusamalt tegelemist.

Mitmed analüütikud leiavad aga, et seitse aastat siseminister olnud Theresa May tegeleb praegu pigem populismi kui terrorismiga võitlemisega.

Toby Melville"Ma arvan, et seda ei peaks tegelikult tõsiselt võtma. See on veidi rumal propaganda. Kas tuleksime terrorismiga paremini toime kui Euroopa inimõiguste konventsiooni poleks? Inimõiguste tagamine, sellise süsteemi olemasolu, mida toetavad kõik ühiskonnagrupid, on parim kaitse terrorismi vastu," rääkis Cooper.