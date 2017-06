Comey: Trump tahtis lojaalsust

Comey annab neljapäeval Senati luurekomitees tunnistusi ning kasutab oma avasõnavõttu selleks, et meenutada lõunasööki Trumpiga, mis tal oli 27. jaanuaril ehk nädal pärast Trumpi ametisseastumist, vahendas Reuters.

"Ma vajan lojaalsust. Ma ootan lojaalsust," tsiteeris Comey Trumpi sõnu Senati veebilehel avaldatud teates.

Comey väitel küsis Trump temalt, kas ta tahab jääda FBI direktoriks.

"See muutis mind väga murelikuks, arvestades FBI traditsiooniliselt sõltumatut staatust," märkis ta avalduses.

Comey vallandati president Donald Trumpi poolt väidetavalt seetõttu, et ta ei tulnud vastu riigipea soovile, et FBI end Venemaa-teemalise juurdluse puhul vaos hoiaks.

Kolmapäeval ilmus taas hulgaliselt julgeolekuallikatele ja lekete toetuvaid artikleid, mille kohta ka kolmapäevasel luurejuhtide kuulamisel ohtralt küsimusi esitati.

Näiteks kirjutas Washington Post, et Trump oli avaldanud märtsis soovi, et luuredirektor (DNI) Dan Coats ja teised kõrged julgeolekuametnikud veenaksid FBI juhti Venemaa-juurdlust leevendama ning jätma rahule Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni.

Leht kirjutas USA ametnikele viidates, et Coatsi jutu järgi olevat Trump küsinud talt, kas ta ei saaks Comeyt mõjutada, et FBI ei uuriks Flynni juhtumit nii põhjalikult.

Coats olevat arutanud seda märtsikuist vestlust teiste ametnikega ja otsustanud, et Comey juures Flynni eest kostmine, mida Trump talt ootas, ei oleks õige.

Venemaad puudutavast juurdlusest olevat Trumpiga rääkinud ka riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) direktor Mike Rogers, mistõttu ootab luurekomitee mõlemalt põhjalikku aruannet, mille puhul salastatusest loobutakse.

CNN teatas, et Comey kavatseb kuulamisel teatada, et Trumpi väide, justkui oleks Comey talle kinnitanud, et ta ei ole uurimise all, ei pea paika.

New York Times kirjutab, et Comey olevat pärast kohtumist Trumpiga öelnud justiitsminister Jeff Sessionsile, et ta ei soovi enam kunagi presidendiga nelja silma all kohtuda.

New York Times ja ABC News teatasid ka seda, et Trumpi ärritab oma vana liitlase Sessionsi otsus end Venemaa-juurdluse juurest taandada ning nende suhted olevat juba nii pingelised, et Sessions avaldas valmisolekut justiitsministri kohalt tagasi astuda.

Washington Post teatas ka sellest, et Trumpil olevat plaan neljapäevast Comey kuulamist reaalajas Twitteris kommenteerida.