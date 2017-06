ERR Moskvas: paljud moskvalased pole nõus vanade hruštšovkade lammutamisega

Kuna istungisaalis ei jätkunud kõigile kohti, tehti üritusest ka videoülekanne. Kolme tunni jooksul ülistasid Moskva linnapea ja duumasaadikud seaduseelnõu ja lubasid inimestele uusi kortereid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Öeldi, et kõik meie märkused pannakse seadusesse sisse. Vähemalt kõlasid sõnad, et tuleks suhelda elanikega, kes on renoveerimise vastu," rääkis moskvalane Vera Kotšina.

"Iga seadus on erinevate inimeste ettekujutus ja ka kompromiss sellest, milline oleks õiglane lahendus. Me otsime kompromissi nii pooldajate kui ka vastastega," kinnitas riigiduuma aseesimees, Ühtse Venemaa liige Pjotr Tolstoi.

Kuulamisel osalejate nimekirjad koostas Moskva linnavalitsus. Plaani pooldajaid oli saalis rohkem kui vastaseid.

"Neile pakutakse võimalust müüa oma korter ja osta uus kuskil mujal. Vastased on ju vähemuses," rääkis moskvalane Galina Bodrova.

Järgmisel aastal on aga Venemaal presidendivalimised ja rahulolematu vähemusega tasub arvestada.

"Poliitiline risk on olemas. Moskva on politiseeritud ning valijad ei ole samas väga lojaalsed. Ja siin on intriig: kas see renoveerimise lugu viib laiemate protestideni või lastakse lihtsalt auru välja ning see aur ei ulatu presidendivalimisteni," arutles fondi Peterburi Poliitika president Mihhail Vinogradov.

Hruštšovkade lammutamise kõige aktiivsemaid vastaseid duumasse ei kutsutud. Nemad avaldasid oma meelt parlamendi ukse ees.

"Me jätkame võitlust selle seaduse vastu ka siis, kui see on vastu võetud. Anname kohtusse kollektiivhagi. Meie taga on 20 000 inimest ning neid tuleb juurde. Oleme valmis minema Euroopa inimõiguste kohtusse. Me ei anna mitte mingil juhul alla," ütles grupi Moskvalased Lammutamise Vastu looja Cary Guggenberger.

Renoveerimiseelnõu teine lugemine toimub reedel.